Gia Lai: Nhiều phần quà trao tặng người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phối hợp với UBND xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) vừa trao tặng áo ấm cho học sinh trên địa bàn xã Phú Túc.

Theo đó, Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku đã trao 410 chiếc áo ấm cho các em học sinh Trường THCS Đất Bằng và Trường Tiểu học Hùng Vương. Dịp này, Câu lạc bộ cũng đã trao 30 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá chương trình hơn 58 triệu đồng.

Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku trao tặng áo ấm cho học sinh xã Phú Túc. Ảnh: CTV

Trước đó, Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku cũng trao tặng 530 chiếc áo ấm cho học sinh tại các trường học địa bàn xã Ia Ko gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Ama Trang Lơng. Tổng trị giá quà tặng trên 60 triệu đồng.

Cùng thời gian, nhóm từ thiện Chư Prông, Nha khoa Quốc tế Sài Gòn và gia đình chị Trương Khả Vi phối hợp với Công an xã Chư Prông, Đoàn xã Chư Prông đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết Bính Ngọ năm 2026” cho các hoàn cảnh khó khăn tại thôn Bình Thanh (xã Chư Prông) và các em học sinh điểm trường thôn Bình Thanh - Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Các học sinh nghèo ở xã Chư Prông được nhà hảo tâm trao tặng xe đạp. Ảnh: CTV

Theo đó, đoàn đã trao 56 suất quà cho người già neo đơn, người nghèo, cận nghèo và trao tặng 13 chiếc xe đạp cho 13 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà tặng gần 40 triệu đồng.

Dịp này, Công an xã Chư Prông cũng trao tặng hơn 100 móc khóa, phát tờ rơi và tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.