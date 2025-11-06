Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

z7194863476458-1ddae1c9092f02a295d43c88a72a2739.jpg
Ông Đào Ngọc Quân-Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình ông Nay Hil. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 19-10, ông Nay Hil nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Tuy thẻ bảo hiểm y tế hết hạn, không có tiền đóng viện phí nhưng ê kíp y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vẫn nỗ lực cấp cứu bệnh nhân. Nhờ được cứu chữa kịp thời, bệnh nhân Hil đã thoát cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe. Đến nay, ông Hil đã xuất viện.

Chi phí điều trị của ông Hil lên đến trên 100 triệu đồng, trong đó, Bệnh viện đã xin được hỗ trợ 2 stent miễn phí cho bệnh nhân, còn lại chi phí điều trị gần 30 triệu đồng. Xét hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn, Tổ Công tác xã hội của Bệnh viện đã liên hệ và được Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 20 triệu đồng.

