Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

(GLO)- Nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn, không có tiền đóng viện phí nhưng ông Nay Hil (SN 1964, làng Kênh Hmek, xã Ia Le) đã được ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nỗ lực cấp cứu, giành lại sự sống giữa lằn ranh sinh tử.

Trưa 19-10, đang nói chuyện với bạn thì bỗng dưng ông Nay Hil choáng, ngã xuống và bất tỉnh. Gia đình vội vàng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu. Chị Kpuih H’Hin (con gái ông Nay Hil) kể: Cha tôi nhập viện trong tình trạng nguy kịch và được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện để điều trị. Lúc đưa ông đi viện, vợ chồng tôi chỉ có vài trăm ngàn đồng không đủ đóng tiền viện phí, trong khi đó, bác sĩ thông báo thẻ BHYT của cha tôi cũng đã hết hạn từ năm 2016.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Nay Hil sau can thiệp tim mạch. Ảnh: Như Nguyện

Theo chị H’Hin, dù cha chị không có BHYT, không có tiền đóng viện phí nhưng các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã tận tình cấp cứu, điều trị giúp ông qua cơn nguy kịch. “Ân tình này gia đình tôi sẽ không bao giờ quên, xin cám ơn các y, bác sĩ đã giúp cha tôi tìm lại sự sống”- chị H’Hin xúc động nói.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Kế Toán- Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cho biết: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở, sốc tụt huyết áp… Các bác sĩ chỉ định cho thở máy, dùng thuốc vận mạch. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc tim, nhồi máu cơ tim cấp… Bệnh nhân không có thẻ BHYT, gia đình khi đến bệnh viện chỉ có vỏn vẹn 700.000 đồng.

“Với tình trạng này, bệnh nhân phải được can thiệp tim mạch với chi phí hơn 100 triệu đồng (chỉ tính tiền vật tư, chưa tính chi phí thuốc men nằm viện). Tuy nhiên, trước tình trạng bệnh nhân nguy kịch, Ban lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo ưu tiên cấp cứu để cứu sống người bệnh và song song đó kêu gọi, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cho người bệnh. Bệnh nhân ngay sau đó được chỉ định can thiệp, đặt 2 stent động mạch vành. Sau can thiệp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang trong giai đoạn hồi phục”- bác sĩ Toán thông tin.

Ông Đào Ngọc Quân- Tổ trưởng tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hướng dẫn chị Kpuih H’Hin (con gái bệnh nhân Nay Hil) hoàn thiện các thủ tục để nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Toán, nhiều bệnh nhân, nhất là người dân tộc thiểu số chưa nhận thức được tầm quan trọng của BHYT và không tham gia BHYT. Do vậy, khi bệnh nặng phải chi trả viện phí cao thì nhiều người không có tiền chi trả. Trong các trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu ngay như can thiệp tim mạch thì chi phí có thể vài chục triệu hoặc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Riêng với trường hợp bệnh nhân Nay Hil, ông Đào Ngọc Quân-Tổ trưởng tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, Tổ công tác xã hội đã liên hệ với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và quỹ cũng đã đồng ý hỗ trợ chi phí điều trị. Tổ công tác xã hội đã hướng dẫn gia đình nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục theo quy định để được hỗ trợ. Trước đó, Quỹ Thiện Tâm cũng đã đồng hành, hỗ trợ cho 2 bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với kinh phí 70 triệu đồng.