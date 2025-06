Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nỗ lực cứu sống bệnh nhân ngừng tim

Nỗ lực cứu bệnh nhân từ tay tử thần

Bác sĩ chuyên khoa I Dương Thái Thuấn-Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Tối 16-6, ông Rơ Mah Liên được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tử vong do cơn nhồi máu cơ tim cấp, bệnh nhân có lúc ngừng tim.

Được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân Rơ Mah Liên đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe. Ảnh: Như Nguyện

“Kíp trực tại Khoa Cấp cứu hôm ấy có các bác sĩ Nguyễn Thị Minh Dâng, Phạm Thị Ngọc Bích cùng các đồng nghiệp đã nhanh chóng tiếp nhận và triển khai các biện pháp cấp cứu khẩn cấp, đồng thời thông báo cho Khoa Tim mạch phối hợp cấp cứu. Với sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các khoa, bệnh nhân Liên đã qua cơn nguy kịch. Hầu hết các trường hợp như trên, cơ hội sống hết sức mong manh. Việc cấp cứu giúp bệnh nhân vượt qua cửa tử không chỉ mang lại sự sống cho bệnh nhân mà còn mang lại niềm hạnh phúc lớn lao đối với các y, bác sĩ”-bác sĩ Thuấn chia sẻ.

Sau 3 ngày nằm điều trị tại Khoa Tim mạch, ngày 18-6, sức khỏe của bệnh nhân Rơ Mah Liên đã cơ bản ổn định, các cơn đau ngực không còn. Bệnh nhân tỉnh, ăn uống bình thường và giao tiếp tốt. Kể lại sự việc vừa trải qua, ông Liên cho biết: Hôm đó, sau khi đi làm về, tôi cảm thấy ngực nóng ran, mồ hôi đầm đìa dù đã ngồi quạt mát. Các cơn đau ngực xuất hiện và tăng dần, khó thở…Gia đình đưa tôi vào Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ cấp cứu và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo chị H’Blúi-em gái anh Liên thì tình trạng anh Liên lúc nhập viện vô cùng nguy cấp, có lúc tưởng chừng không qua khỏi. "May mắn các y, bác sĩ đã cứu chữa, tích cực điều trị giúp anh tôi qua cơn nguy kịch. Gia đình tôi biết ơn nhiều lắm”- chị H’Blúi nói.

Thời gian qua, Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, nhiều trường hợp nguy kịch, đe dọa tử vong nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời đã cứu sống tính mạng người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa II Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch cho biết: Trường hợp bệnh nhân Rơ Mah Liên thoát cơn nguy kịch phần lớn nhờ kỹ năng cấp cứu và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ê kíp. Bệnh nhân được cấp cứu và tái thông mạch vành trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Ông Ksor Thúch bị nhồi máu cơ tim nhập viện cấp cứu nhưng không có tiền, không có bảo hiểm y tế. Các y, bác sĩ Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí giúp ông. Ảnh: Như Nguyện

“Việc triển khai can thiệp tim mạch, điều trị tim mạch ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, nhất là bệnh nhân nghèo, khó khăn, vùng sâu, vùng xa, bệnh nhân đồng bào dân tộc thiểu số. Khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa triển khai Khoa Tim mạch và Đơn vị Tim mạch can thiệp, các bệnh nhân phải chuyển tuyến trên điều trị, có bệnh nhân không qua khỏi trong quá trình chuyển viện cấp cứu hoặc có bệnh nhân chuyển tuyến nhưng do qua giờ vàng cấp cứu trong nhồi máu cơ tim dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe. Ngoài ra, việc chuyển tuyến trên cũng gây ra gánh nặng chi phí điều trị cao hơn so với được điều trị tại tỉnh”-bác sĩ Toán thông tin.

Vận động kinh phí giúp bệnh nhân

Ngoài bệnh nhân Liên, nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp đang nằm điều trị tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); trong đó có ông Ksor Thúch (SN 1956, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ). Ông Ksor Thúch được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ lên ngày 15-6, bệnh nhân có triệu chứng cơn nhồi máu cơ tim.

“Trước đó, ông đã nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 1 ngày, bệnh tình không đỡ nên được chuyển tuyến. Do đó việc cấp cứu cho bệnh nhân phải thực hiện càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, ông Thúch không có bảo hiểm y tế, gia đình lại không có tiền. Với quyết tâm cứu sống tính mạng người bệnh, các y, bác sĩ vừa tiến hành cấp cứu đặt stent động mạch vành, mặt khác huy động nhà hảo tâm giúp đỡ. Chi phí ca tái thông mạch vành của ông Thúch lên đến trên 80 triệu đồng; gia đình sau đó đóng được khoảng 15 triệu đồng, khoản còn lại do bệnh viện vận động giúp”- bác sĩ Toán cho hay.

Bà Rơ Mah H’GLil (vợ ông Thúch) bộc bạch: Chồng tôi sống được là nhờ các bác sĩ cứu giúp. Gia đình khó khăn nên chưa tham gia bảo hiểm y tế. May mắn được các bác sĩ hỗ trợ xin giúp chi phí phẫu thuật, gia đình xin cảm ơn.

Sự nỗ lực của các y, bác sĩ đã giúp ông Thúch được cấp cứu và điều trị kịp thời. Ảnh chụp màn hình

Theo bác sĩ Toán, việc tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa hết sức to lớn, nhất là với các bệnh nhân nghèo, khó khăn. Chi phí một ca can thiệp tim mạch rất lớn nhưng nếu có bảo hiểm y tế thì gánh nặng chi phí sẽ giảm đáng kể. Tuy vậy, vì nhiều lý do khác nhau mà một số bộ phận người dân vẫn chưa tham gia.

“Chúng tôi mong muốn mọi người tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe và an tâm khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng có một nguồn quỹ ổn định hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn, không có bảo hiểm y tế để khi xảy ra tình huống khẩn cấp, bệnh nhân được hỗ trợ chi phí điều trị kịp thời”- bác sĩ Toán đề xuất.