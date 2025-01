Gia Lai: 2 lần cấp cứu giúp bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp qua cơn nguy kịch

Ưu tiên cứu chữa người bệnh

Bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) thông tin: Bệnh nhân Vũ Đình Huy (trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) nhập viện cấp cứu trong trạng thái đau ngực dữ dội, khó thở, rối loạn nhịp, block nhĩ thất-tín hiệu điện từ tâm nhĩ đến tâm thất bị tắc nghẽn hoàn toàn và không có sự liên lạc giữa tâm nhĩ và tâm thất; không có tín hiệu nào từ các khoang trên truyền đến các khoang dưới. Các xung điện từ nút xoang không thể kiểm soát được nhịp tim, tâm thất có thể đập rất chậm hoặc không đập. Trường hợp bệnh nhân rất nặng có thể bất tỉnh, thậm chí ngừng tim, đe dọa đến tính mạng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Vũ Đình Huy. Ảnh: Như Nguyện

“Bệnh nhân được người quen đưa vào viện, không có người thân và không đủ tiền nộp viện phí. Dù vậy, với phương châm cứu sống tính mạng người bệnh là trên hết, đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã nhanh chóng tiếp nhận, triển khai các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân được chỉ định chụp động mạch vành.

Qua chụp, phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn mạch vành bên phải. Ê kíp y, bác sĩ đã tiến hành đặt stent động mạch vành. Sau khi tái thông mạch vành, bệnh nhân tiếp tục bị rối loạn nhịp nhanh, ê kíp tiếp tục tiến hành sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu và kết hợp dùng thuốc. Qua 2 lần phối hợp triển khai các biện pháp cấp cứu kịp thời đã giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân sau đó hết đau ngực, khó thở, có thể đi lại được, sức khỏe hồi phục tốt”- bác sĩ Trần Kế Toán cho hay.

Theo bác sĩ Toán, qua ca bệnh này cho thấy sự cấp cứu, điều trị tại chỗ cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp hết sức quan trọng, đảm bảo giờ vàng cứu sống tính mạng cho người bệnh. Cùng với đó, sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê kíp trong triển khai cấp cứu khẩn cấp, trang thiết bị cấp cứu đầy đủ đã góp phần giúp các bệnh nhân vượt qua cửa tử. Trong trường hợp này, nếu cấp cứu chậm hoặc chuyển tuyến trên thì bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Vượt qua lưỡi hái tử thần, anh Vũ Đình Huy xúc động chia sẻ: Tôi là tài xế xe. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 15-1, sau khi chở khách đến điểm hẹn và trên đường quay về thì tôi bị khó thở, chóng mặt, ngực đau dữ dội và được một người quen đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. “Dù không có người thân đi cùng, không có tiền đóng viện phí nhưng các y, bác sĩ bệnh viện đã ưu tiên cứu chữa cho người bệnh. Chính nhờ sự quan tâm thăm khám, cấp cứu kịp thời của các y, bác sĩ bệnh viện đã giúp tôi vượt qua cơn nguy kịch”- anh Huy nói.

Qua cấp cứu, điều trị, sức khỏe bệnh nhân Huy đang dần hồi phục. Ảnh: Như Nguyện

Nhận tin chồng vào viện cấp cứu khi đang có việc ở xa nên chị Nguyễn Thị Gấm (vợ anh Huy) không thể lập tức có mặt tại bệnh viện. Chị Gấm kể: Nhận được tin, tôi lo lắng vô cùng. Khi đến nơi thì chồng tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu và can thiệp tim mạch. Các y, bác sĩ đã triển khai thăm khám, cấp cứu tận tình giúp chồng tôi vượt qua nguy hiểm. Hiện chồng tôi đã khỏe hơn, hết khó thở, đau ngực… Gia đình tôi biết ơn y, bác sĩ đã quan tâm cứu chữa cho chồng tôi.

Sau hơn 1 năm Đơn vị Tim mạch can thiệp (Khoa Tim mạch-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đi vào hoạt động, hàng trăm bệnh nhân nhồi máu cơ tim đã được thăm khám, điều trị kịp thời. “Hơn 1 năm qua, Đơn vị Tim mạch can thiệp đã triển khai chụp mạch vành cho 300 trường hợp và tiến hành đặt stent động mạch vành cho 170 trường hợp, góp phần tạo điều kiện cho bệnh nhân thuận lợi điều trị tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến, đồng thời giảm chi phí và nâng cao tỷ lệ sống sót cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp”- bác sĩ Trần Kế Toán cho hay.

Bác sĩ Trần Kế Toán thông tin, theo lộ trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển lên bệnh viện hạng 1, đối với lĩnh vực điều trị tim mạch tại tỉnh sẽ xây dựng Trung tâm Tim mạch bao gồm: Tim mạch cấp cứu và can thiệp; thăm dò chức năng tim mạch sẽ mở rộng các kỹ thuật cao hơn như hồi sức tim mạch và phẫu thuật tim mạch.

Trong năm 2025, Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) dự kiến triển khai thêm các kỹ thuật mới trong điều trị tim mạch. Ảnh: Như Nguyện

Riêng trong năm 2025, Khoa Tim mạch sẽ dự kiến triển khai các kỹ thuật mới gồm: Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn; can thiệp Laser điều trị suy van tĩnh mạch; can thiệp bước đầu cho các tổn thương vôi hóa, tổn thương phức tạp động mạch vành. Khoa tiếp tục cử bác sĩ đi học ngắn hạn và triển khai can thiệp mạch máu ngoại biên; điện tim gắng sức, siêu âm tim gắng sức, siêu âm tim trong bệnh tim bẩm sinh… nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh nói chung, lĩnh vực tim mạch nói riêng cho người dân trên địa bàn.