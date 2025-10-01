Vợ chồng đồng lòng hiến máu cứu người

(GLO)- Đều là nhân viên y tế nên vợ chồng anh Huỳnh Hoàng Vương-Nguyễn Thị Hồng (tổ 4, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) hiểu rõ giá trị của máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Từ năm 2022 đến nay, anh chị đã có 48 lần hiến máu khẩn cấp góp phần cứu sống nhiều người bệnh.

Hai dòng máu, một tấm lòng

Anh Huỳnh Hoàng Vương (SN 1987) hiện là Phó trưởng Trạm Y tế xã Bàu Cạn còn vợ anh-chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1990) là nhân viên y tế Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú). Từ năm 2022 đến nay, anh Vương có 37 lần hiến máu khẩn cấp cứu người bệnh (trong đó, 3 lần hiến máu toàn phần, 34 lần hiến tiểu cầu máy); chị Hồng có 11 lần hiến máu toàn phần giúp cấp cứu người bệnh.

Từ năm 2022 đến nay, anh Huỳnh Hoàng Vương đã có 37 lần hiến máu khẩn cấp cứu người bệnh. Ảnh: NVCC

Nói về việc hiến máu tình nguyện (HMTN), anh Vương chia sẻ: Tôi nhóm máu B còn vợ thuộc nhóm máu A, 2 vợ chồng đều là thành viên Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai. Vợ chồng tôi nghĩ việc HMTN không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, là cách lan toả tinh thần nhân ái, sẻ chia sự sống với cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống cho người bệnh, nên khi có thông tin bệnh nhân cần máu cấp cứu nếu xét thấy mình đủ điều kiện thì chúng tôi sẵn sàng hiến tặng.

Theo anh Vương, việc hiến máu cấp cứu không có thời gian nhất định, có khi lúc đêm khuya, lúc rạng sáng… Chỉ cần nhận được thông tin thì anh đều thu xếp công việc để đến hiến máu cứu người bệnh. “Có lúc đang đi công tác cách xa nơi hiến máu vài chục cây số, trời mưa tầm tã, tôi cũng quay ngược xe máy chạy đến nơi để hiến máu cho người bệnh. Hiến máu xong lại quay về làm việc, dù mệt nhọc nhưng khi thấy người bệnh được cấp cứu kịp thời thì bản thân cũng có thêm động lực, niềm vui để tiếp tục cố gắng”- anh Vương cho hay.

Với chị Nguyễn Thị Hồng, tham gia HMTN từ lúc còn là sinh viên. “Năm 2011, tôi hiến máu lần đầu tiên. Từ đó đến nay, tôi có khoảng 30 lần HMTN. Riêng từ năm 2022 đến nay, tôi có 11 lần hiến máu toàn phần cấp cứu cho người bệnh. Lần gần nhất là vào tháng 7-2025 vừa qua, tôi hiến máu cấp cứu cho một cô giáo bị tai nạn giao thông nguy kịch. Rất vui là sau đó, cô giáo đó đã được cứu sống”- chị Hồng nói.

Từ năm 2022 đến nay, chị Nguyễn Thị Hồng có 11 lần hiến máu cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: NVCC

Gương sáng vì cộng đồng

Với tinh thần hiến máu cứu người và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng đã giúp tình cảm vợ chồng anh chị Vương-Hồng thêm gắn bó. Nói về việc HMTN thời gian tới, anh Vương cho biết: Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình-là tâm niệm của vợ chồng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hiến máu, chỉ cần còn đủ sức khoẻ. Mình cho đi một chút nhưng có thể giúp ai đó giữ lại một cuộc đời, thì sao lại không làm!

Không chỉ bản thân HMTN, 2 vợ chồng còn thường xuyên vận động bạn bè, người thân và đồng nghiệp tham gia HMTN. Ngoài ra, anh chị còn tham gia các hoạt động thiện nguyện khác và sẵn lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng mình có, đồng thời giáo dục con cái biết yêu thương, chia sẻ và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Chị Hồng bày tỏ: 2 con tôi còn nhỏ chưa đến tuổi HMTN nhưng tôi khuyến khích các cháu làm việc thiện trong khả năng của mình. Vừa qua, hai cháu có tham gia hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư và cả hai đều hạnh phúc vì làm việc tốt.

Không chỉ là tấm gương HMTN tiêu biểu, sự nỗ lực, chung tay vì sức khỏe cộng đồng của gia đình anh chị cũng được ghi nhận. Chị Hồng kể lại: Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, lúc đó con gái út tôi mới 14 tháng tuổi, còn con gái lớn mới học tiểu học. Khi ấy, chồng tôi nói anh có kinh nghiệm chống dịch Covid-19 tại điểm nóng Ia Pa, chốt cầu 110 (Chư Pưh) nên khi tỉnh kêu gọi lực lượng y tế hỗ trợ các tỉnh phía Nam trong công tác phòng-chống dịch, anh đã xung phong vào điểm nóng dịch bệnh.

“Khi ấy, tôi lo lắm, vì dịch bệnh Covid-19 ở các tỉnh phía Nam hết sức phức tạp, nhiều người mắc và nhiều ca tử vong. Nhưng rồi khi thấy chồng quyết tâm, tôi cũng đồng lòng ủng hộ và làm hậu phương vững chắc để giúp anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh giao”- chị Hồng kể.

Gia đình anh chị Vương-Hồng. Ảnh: NVCC

Trong đợt công tác phòng-chống dịch Covid-19 năm 2021 tại Bình Dương, anh Vương nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến Việt Đức số 3, thị xã Bến Cát. Anh cùng các đồng nghiệp đã chăm sóc và cứu chữa cho nhiều bệnh nhân và đến nay nhiều người trong số đó vẫn nhớ đến anh và thường xuyên điện thoại thăm hỏi sức khoẻ. “Điều đó đã động viên tôi rất nhiều và là động lực, niềm hạnh phúc giúp tôi gắn bó và tiếp tục nỗ lực vì cộng đồng”- anh Vương trải lòng.

Với những nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng, năm 2021, anh Vương vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Năm 2022, anh tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phòng-chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai đánh giá: Vợ chồng anh chị Vương-Hồng là những tình nguyện viên nhiệt tình, gia đình HMTN tiêu biểu. Anh chị luôn có tinh thần trách nhiệm, thường trực, sẵn sàng hiến máu trong các tình huống khẩn cấp, qua đó góp phần hỗ trợ và cứu sống nhiều người bệnh. Riêng anh Vương, năm 2024 được Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh khen thưởng. Chúng tôi cũng đang hoàn tất các thủ tục để trình cấp trên xem xét, khen thưởng gia đình anh trong công tác HMTN.

Với tinh thần xung phong, sẵn sàng trong HMTN, vợ chồng anh chị Vương-Hồng đã góp phần vào việc lan tỏa phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai nhận xét: Phong trào HMTN tại tỉnh Gia Lai ngày càng lan tỏa, đạt kết quả cao đó là nhờ sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức và các cá nhân, gia đình HMTN…, trong đó có gia đình anh chị Vương-Hồng.