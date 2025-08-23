Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Danh mục
(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Với chủ đề: “Mỗi giọt máu cho đi- Một cuộc đời ở lại”, ngày hội đã thu hút gần 350 cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia HMTN.

z6936102184447-596892fbbeb00aeaf489f62a31384519.jpg
Người dân các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang tham gia HMTN. Ảnh: CTV

Qua khám sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã thu được 335 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Cùng ngày, tại xã Gào, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Gào, Câu lạc bộ tình nguyện viên máu nóng Ia Grai tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025. Ngày hội đã thu hút trên 70 người tham gia hiến máu.

z6936102141083-0a828dfdc49ec0ec5f86ac33387031f3.jpg
Người dân xã Gào và các tình nguyện viên tham gia HMTN sáng 23-8. Ảnh: CTV

Qua đó, Ban tổ chức đã thu được 57 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu tiếp nhận được sẽ chuyển về kho máu Bệnh viện Quân y 211 phục vụ công tác cấp cứu cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

null