Gia Lai: Gần 100 tăng ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 17-8, tại chùa Bửu Nghiêm (phường Diên Hồng), Phân ban gia đình phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu trao đi-Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã thu hút gần 100 tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

z6916461122263-ba23cdacbd1ba97ac277e7fcec704017.jpg
Gần 100 tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện tại chùa Bửu Nghiêm vào chiều 17-8. Ảnh: Như Nguyện

Qua khám sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận được 88 đơn vị máu an toàn. Số máu trên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Được biết, mỗi năm, Phân ban gia đình phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện; qua đó, tiếp nhận khoảng 200 đơn vị máu an toàn để hỗ trợ ngành Y tế cấp cứu và điều trị bệnh.

null