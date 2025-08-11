Các xã phía Tây tỉnh Gia Lai khởi động hiến máu tình nguyện

(GLO)- Lần đầu tiên các xã phía Tây tỉnh Gia Lai gồm: Ia Krái, Ia Hrung, Ia O, Ia Chía, Ia Grai phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện (HMTN) sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là dịp để Ban tổ chức đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm cho các đợt HMTN tiếp theo.

Sáng 9-8, tại xã Ia Krái, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND 5 xã nêu trên và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Với chủ đề: Mỗi giọt máu cho đi- Một cuộc đời ở lại”, ngày hội đã thu hút gần 150 cán bộ viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia HMTN. Qua khám sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã thu được 124 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Khám sàng lọc cho tình nguyện viên trước khi tham gia HMTN. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia hiến máu tại ngày hội, anh Rơ Lan Kil (giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Krái) chia sẻ: "Đây là lần thứ 5 tôi tham gia HMTN. Tại nơi tôi sinh sống, nhiều người dân vẫn còn e ngại việc HMTN, họ sợ hiến máu sẽ ảnh hưởng sức khỏe, máu mất đi không tái tạo lại… nên nhiều người chưa dám đi. Từ thực tế đã nhiều lần hiến máu và có kiến thức về HMTN, tôi đã vận động, tuyên truyền người dân những lợi ích khi HMTN, nhất là việc hiến máu không hề ảnh hưởng đối với sức khỏe. Qua đó, nhiều người đã thay đổi nhận thức và hăng hái tham gia hiến máu”.

Tương tự, chị Rơ Mah Bil ở làng Dăng, xã Ia O, cho hay: "Tôi đã lái xe máy gần 20 km từ xã Ia O xuống xã Ia Krái để tham gia Ngày hội HMTN này. Tôi tham gia hiến máu từ thời là sinh viên và đến nay có khoảng 10 lần HMTN. Là Phó Bí thư Đoàn xã Ia O nên tôi tích cực vận động các bạn đoàn viên thanh niên cùng tham gia HMTN".

Tại ngày hội này, xã Ia O có khoảng 20 đoàn viên thanh niên và người dân tham gia hiến máu. Mọi người đều mong muốn chia sẻ giọt máu hồng để góp phần cứu sống người bệnh.

Lần đầu tiên địa bàn xã Ia Krái diễn ra Ngày hội HMTN. Ảnh: Như Nguyện

Bà Nguyễn Mai Lương-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krái-cho biết: "Đây là lần đầu tiên Ngày hội HMTN được tổ chức tại xã đã tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn đến hiến máu, không phải đi xa. Lần đầu địa phương tổ chức HMTN nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, thiếu sót".

Kết quả, lượng máu thu tại Ngày hội HMTN xã Ia Krái đạt 124 đơn vị, chưa đạt chỉ tiêu so với yêu cầu đề ra. Thạc sĩ Vũ Thị Ngọc Thủy-Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: "Lượng máu thu được lần này rất quý ,nhất là trong giai đoạn khan hiếm máu cấp cứu và điều trị như hiện nay. Tuy nhiên, lượng máu thu được vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các đơn vị khác hiến máu khẩn cấp".

Ngày hội HMTN tại xã Ia Krái thu về 124 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Chí Cẩn- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai-cho biết: "Qua thực tế triển khai Ngày hội HMTN tại xã Ia Krái, chúng tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp cụ thể cho phong trào HMTN thời gian tới. Đối với các địa phương, cần khẩn trương thành lập Hội Chữ thập đỏ cấp xã. Các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các cơ quan, đơn vị và người dân, đồng thời tính toán việc giao chỉ tiêu hiến máu cụ thể cho địa phương”.

Theo ông Nguyễn Chí Cẩn, từ nay đến cuối năm, riêng địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai cần huy động khoảng 7.000 đơn vị máu để dự phòng cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh.