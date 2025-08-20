Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty 715 hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 19-8, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty 715 ( Binh đoàn 15) đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN).

Chương trình do Công ty 715 phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức nhằm bổ sung khẩn cấp nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Các cán bộ trong Ban Chính trị Công ty 715 tham gia HMTN. Ảnh: CTV

Qua khám sàng lọc sức khỏe, Ban tổ chức đã tiếp nhận 190 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Theo thạc sĩ Vũ Thị Ngọc Thủy - Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), các công ty trực thuộc Binh đoàn 15 luôn tích cực trong phong trào HMTN. Trong tình huống khẩn cấp, các đơn vị luôn sẵn sàng đồng hành cùng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức các chương trình hiến máu, qua đó bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ cấp cứu cho người bệnh.

Chương trình thu hút hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Công ty đăng ký tham gia HMTN. Ảnh: CTV

Riêng trong tháng 7-2025, Công ty 74 và Công ty 75 đã tổ chức chương trình HMTN và thu được gần 550 đơn vị máu an toàn.