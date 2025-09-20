Gia Lai: Tiếp nhận 386 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị

(GLO)- Một người dân gửi đơn đến UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) phản ánh việc diện tích trồng hoa màu của mình tại bãi bồi sông Ba bị người khác phá hoại. Tuy nhiên, qua xác minh, UBND xã khẳng định không có dấu hiệu vi phạm pháp luật như tố cáo.