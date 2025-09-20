Gia Lai: Tiếp nhận 386 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị

(GLO)-Ngày 20-9, tại Hội trường UBND xã Hoài Ân, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Trung tâm Huyết học & Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các xã: Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.
Tại chương trình, gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.
Qua khám sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận 386 đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
(GLO)-Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và UBND xã Nhơn Châu, các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại 01 Võ Nguyên Giáp (phường Quy Nhơn).
(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao một cá thể rùa đất lớn thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) chăm sóc, nuôi dưỡng để thả về môi trường tự nhiên.
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai và Giáo sư Michio Umegaki (Trường Đại học Keio, Nhật Bản) vừa ký kết triển khai giai đoạn 5 của phi dự án “Chương trình hoạt động giao tiếp dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật do bị nhiễm chất độc da cam”.
(GLO)- Sườn núi Chư Nâm (xã Biển Hồ, Gia Lai) nhiều ngày qua liên tục bị máy múc đào khoét, mở đường trái phép. Hoạt động này khiến cảnh quan bị biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, gây bức xúc dư luận.
(GLO)- Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Phú Bổn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Nhà máy gạch tuynel bán dẻo Phú Bổn (thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao).
(GLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Việc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm làm rõ các nội dung báo chí phản ánh.
(GLO)- Ngày 12-9, tại hội trường UBND xã Ya Ma, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Ya Ma, Kông Chro, Chư Krey, Chơ Long, Sró, Đăk Song tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.
(GLO)- Ngày 12-9, tại khoảnh 6 tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa thả 3 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.
(GLO)- Một người dân gửi đơn đến UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) phản ánh việc diện tích trồng hoa màu của mình tại bãi bồi sông Ba bị người khác phá hoại. Tuy nhiên, qua xác minh, UBND xã khẳng định không có dấu hiệu vi phạm pháp luật như tố cáo.
(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
(GLO)- Ngày 10-9, ông Hồ Nguyên Sĩ-Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định cho biết UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương chấm dứt toàn bộ hoạt động giao thông đường thủy dân sinh và vận chuyển tự phát trong lòng hồ Núi Một (xã An Nhơn Tây).
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án xây dựng tuyến kênh thoát nước tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông theo phương án do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài trong khu vực.
(GLO)- Sáng 10-9, Công an xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chị Lê Thị Hằng (SN 1982, ở thôn An Thường 2, xã Vạn Đức) nhận lại 54,87 triệu đồng đã chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.
(GLO)- Sáng 10-9, Sở Ngoại vụ Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền một số văn bản pháp luật về biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân xã Cát Tiến.
(GLO)- Ngày 9-9, tại xã Đức Cơ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025.
(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.
(GLO)- Hiện nay, cây ươi và cây xoay ở nhiều khu vực rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang cho quả chín. Việc khai thác, mua bán và vận chuyển 2 loại quả này diễn ra tự phát và cần sớm có biện pháp kiểm soát.
(GLO)- Ngày 7-9, tại phường Pleiku, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu-Chi nhánh Gia Lai (ACB Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút hàng trăm cán bộ, nhân viên, người lao động và khách hàng đăng ký tham gia.
(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.