Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: Tiếp nhận 386 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 20-9, tại Hội trường UBND xã Hoài Ân, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Trung tâm Huyết học & Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các xã: Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tại chương trình, gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

hien-mau-hoai-an.jpg
hien-mau-tinh-nguyen-2.jpg
Ngày hội hiến máu thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Ảnh: ĐVCC

Qua khám sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận 386 đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu

Gia Lai: Tiếp nhận 208 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)-Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và UBND xã Nhơn Châu, các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại 01 Võ Nguyên Giáp (phường Quy Nhơn).

Có thể bạn quan tâm

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

null