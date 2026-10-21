Xử lý nam thanh niên khoe kiếm Nhật và có hành vi kích động bạo lực trên TikTok

(GLO)- Công an xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập hồ sơ xử lý nam thanh niên có hành vi khoe hung khí nguy hiểm như kiếm Nhật trên mạng xã hội TikTok.

Theo đó, ngày 19-10, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Ko phát hiện tài khoản TikTok “kemm” có đăng tải hình ảnh nam thanh niên cầm kiếm Nhật.

H. đã đăng tải hình ảnh kiếm Nhật trên TikTok để thể hiện. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó là 1 đoạn clip mà nam thanh niên trên cầm kiếm Nhật chặt vườn chuối và có những lời lẽ thách thức, kích động bạo lực.

Xác định hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ngày 19-10, Công an xã Ia Ko đã xác minh và mời nam thanh niên có hành vi trên là L.Q.H. (SN 2009, trú tại xã Ia Ko) đến làm việc.

Tại đây, H. thừa nhận vì thích thể hiện trên mạng xã hội nên đã có những hình ảnh, clip như trên. Cơ quan Công an đã thu giữ cây kiếm Nhật của H. và yêu cầu H. viết cam kết không tái phạm.