(GLO)- Ngày 21-10, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh phối hợp ra mắt mô hình “Trường học an toàn PCCC”.

Mô hình được xây dựng trên cơ sở khảo sát, đánh giá điều kiện thực tế về PCCC và CNCH tại trường, với sự tham gia của 25 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở cùng 18 giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động và bộ tiêu chí gồm 10 nhóm tiêu chí với 50 nội dung cụ thể, làm căn cứ phân công trách nhiệm, kiểm tra và duy trì các điều kiện an toàn.

Ra mắt mô hình “Trường học an toàn PCCC” tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Long Vân. Ảnh: Nhật Linh

Theo đó, nhà trường chú trọng quản lý, sử dụng an toàn hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; thường xuyên kiểm tra phương tiện chữa cháy, hệ thống báo cháy, lối thoát nạn và các điều kiện phục vụ cứu người khi xảy ra sự cố. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, học sinh kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, thoát nạn và phối hợp CNCH.

Thông qua mô hình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với nhà trường duy trì công tác huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy, CNCH, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố trong môi trường học đường, làm cơ sở đánh giá, nhân rộng mô hình tại các cơ sở giáo dục phù hợp.