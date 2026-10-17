Bé trai lớp 1 tử vong sau cú ngã ở trường: Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm

(GLO)- Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và thực hiện giám định pháp y, Công an TP. Hải Phòng bước đầu xác định vụ bé trai 6 tuổi tử vong tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương) không có dấu hiệu tội phạm.

Theo thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15-10 tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương.

Hiện trường nơi cháu M. bị tai nạn. Ảnh: T.H/Vietnamnet

Nạn nhân là cháu N.T.M - học sinh lớp 1A6 của trường. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu được chị gái đến đón sau giờ học. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn của trường để chờ người thân, cháu không may ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Phát hiện sự việc, giáo viên nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan, ghi lời khai của người thân, giáo viên và những người chứng kiến.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng, kết luận giám định pháp y cùng các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Dù vậy, vụ việc vẫn đặt ra yêu cầu rà soát công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn cho học sinh trong khuôn viên trường, đặc biệt vào thời điểm tan học, khi một số em còn ở lại chờ người thân đón.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân liên quan.