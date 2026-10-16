Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đào Trọng Đức đã giao Sở GD&ĐT phối hợp Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ, cấp cứu khi xảy ra sự việc.

Trường Tiểu học An Dương (TP. Hải Phòng) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TPO

Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan. Kết quả xác minh cùng đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải được báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-10.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15-10, cháu N.T.M. (SN 2020) là học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học An Dương cùng chị ruột là N.G.L. (học sinh lớp 2 cùng trường) vui chơi tại khu vực vườn hoa trong khuôn viên trường để chờ phụ huynh đến đón.

Trong lúc vui chơi, cháu M. không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Ngay sau đó, giáo viên nhà trường và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình, đưa cháu đến Trung tâm Y tế An Dương cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu bé tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp Công an phường An Dương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 xác minh, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc.

Ngày sau vụ việc, lãnh đạo TP. Hải Phòng cũng yêu cầu Sở GD&ĐT thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là trường mầm non và tiểu học, rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao học sinh sau giờ học.

Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc quản lý học sinh chờ phụ huynh đón, phương án xử lý tình huống phát sinh và điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT được giao phối hợp Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10-2026.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát học sinh sau giờ tan trường, đặc biệt với trẻ ở độ tuổi tiểu học. Việc xác định rõ người phụ trách, quy trình quản lý học sinh chờ đón và kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn là những nội dung cần được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.