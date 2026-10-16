Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, TPO)

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đào Trọng Đức đã giao Sở GD&ĐT phối hợp Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ, cấp cứu khi xảy ra sự việc.

vu-hoc-sinh-lop-1-tu-vong-o-hai-phong-ra-soat-quy-trinh-quan-ly-don-tra-tre.jpg
Trường Tiểu học An Dương (TP. Hải Phòng) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TPO

Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan. Kết quả xác minh cùng đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải được báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-10.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15-10, cháu N.T.M. (SN 2020) là học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học An Dương cùng chị ruột là N.G.L. (học sinh lớp 2 cùng trường) vui chơi tại khu vực vườn hoa trong khuôn viên trường để chờ phụ huynh đến đón.

Trong lúc vui chơi, cháu M. không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Ngay sau đó, giáo viên nhà trường và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình, đưa cháu đến Trung tâm Y tế An Dương cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu bé tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp Công an phường An Dương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 xác minh, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc.

Ngày sau vụ việc, lãnh đạo TP. Hải Phòng cũng yêu cầu Sở GD&ĐT thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là trường mầm non và tiểu học, rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao học sinh sau giờ học.

Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc quản lý học sinh chờ phụ huynh đón, phương án xử lý tình huống phát sinh và điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT được giao phối hợp Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10-2026.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát học sinh sau giờ tan trường, đặc biệt với trẻ ở độ tuổi tiểu học. Việc xác định rõ người phụ trách, quy trình quản lý học sinh chờ đón và kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn là những nội dung cần được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.

Trường mới ở vùng biên

Trường mới ở vùng biên

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Gần một tháng sau lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, thầy và trò tại 7 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định nền nếp dạy học.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Sau phản ánh đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm: Thu bao nhiêu là đúng quy định?

Sau phản ánh đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm: Thu bao nhiêu là đúng quy định?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sau phản ánh của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phải nộp đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm, Trung ương Đoàn đã đề nghị kiểm tra, làm rõ. Theo quy định hiện hành, đoàn viên là sinh viên không hưởng lương chỉ đóng đoàn phí 2.000 đồng/tháng. 

Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sau khai giảng năm học 2026 - 2027, một số trường học ở địa bàn vùng khó của tỉnh Gia Lai vẫn còn tình trạng học sinh chưa đến lớp đầy đủ. Ðể duy trì sĩ số, giáo viên cùng các đoàn thể phải tìm đến từng gia đình, lặn lội vào tận rẫy vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp.

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh: Con được khám những gì, dữ liệu sức khỏe lưu ở đâu?

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh: Con được khám những gì, dữ liệu sức khỏe lưu ở đâu?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoạt động kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện 1 lần/năm vào đầu năm học nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm bệnh, tật và các vấn đề cần theo dõi, can thiệp.

Con không tham gia ngoại khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng xếp loại không?

Con không tham gia ngoại khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng xếp loại không?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Học sinh không tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại hay không là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm sau khi TP. Hồ Chí Minh yêu cầu siết chặt việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong trường học.

null