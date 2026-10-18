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Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông với người điều khiển xe công nông

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 18-10, tại xã Ia Hrú, Tổ địa bàn số 1, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Hrú tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung về điều kiện và sử dụng xe công nông cho hơn 300 người dân.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an hướng dẫn người dân chấp hành quy định về độ tuổi, giấy phép lái xe và bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Đáng chú ý, người dân được nhắc nhở không điều khiển xe sau khi sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích, nghiêm cấm chở người trên thùng xe và không đưa xe công nông lưu thông trên các tuyến quốc lộ. Đây là loại phương tiện chủ yếu phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản trong nương rẫy, không được sử dụng tùy tiện trên các tuyến đường không cho phép.

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Lực lượng Công an dán phản quang cho các xe công nông. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Lực lượng chức năng cũng phổ biến trách nhiệm pháp lý khi vi phạm quy định, nhất là trường hợp gây tai nạn giao thông, đồng thời vận động người dân tự giác chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

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Các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Dịp này, 79 trường hợp ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Công an dán tấm phản quang cho 50 xe công nông, trao tấm dán phản quang cho 50 hộ có phương tiện nhằm tăng khả năng nhận diện, nhất là khi lưu thông trong điều kiện thiếu ánh sáng, góp phần phòng ngừa những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

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