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Gia Lai: Bàn giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông tại 16 xã, phường

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 7-7, tại phường Bồng Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) với Công an 16 xã, phường thuộc khu vực Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão.

Báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026 (từ 15-12-2025 đến 14-6-2026), trên 3 địa bàn xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm 27 người chết, 10 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2025 giảm 8 vụ, giảm 13 người bị thương nhưng tăng 2 người chết. Đáng chú ý, xảy ra 10 vụ TNGT liên quan người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, làm 12 người chết, 3 người bị thương; 8 vụ liên quan lứa tuổi học sinh, làm 8 người chết, 4 người bị thương.

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Các đại biểu bàn giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông tại 16 xã, phường. Ảnh: N.L

Tại hội nghị, đại diện công an các xã, phường tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến TNGT trên từng địa bàn; đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Ninh Thị Minh Hoa-Trưởng Phòng CSGT biểu dương, ghi nhận những kết quả Trạm CSGT Tuy Phước và công an các xã, phường đạt được trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT thời gian qua. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ số người chết do TNGT vẫn còn tiềm ẩn, trong đó tai nạn liên quan nồng độ cồn, lứa tuổi học sinh còn diễn biến phức tạp; một số bất cập về hạ tầng giao thông chưa được khắc phục triệt để, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

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Công an cơ sở nêu nguyên nhân và đưa giải pháp đảm bảo ATGT tại địa bàn. Ảnh: N.L

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa yêu cầu Trạm CSGT Tuy Phước phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, rà soát các tuyến, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ và giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn phụ trách.

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