Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển, mua bán hơn 22 m³ gỗ lậu tại xã Ia Mơ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển, buôn bán hơn 22 m 3 gỗ lậu cùng 8,5 ster củi trong vụ phá rừng tại xã Ia Mơ.

Theo đó, ngày 8-10, trên tỉnh lộ 665 hướng từ xã Ia Mơ về xã Ia Pia, lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng Đinh Thanh Dũng (SN 1988, trú tại xã Ia Grai) điều khiển xe tải chở hơn 10 tấn gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Xe tải chở hơn 10 tấn gỗ lậu đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Qua đấu tranh, Dũng khai nhận: Số gỗ trên do mình cùng Trần Văn Được (SN 1994, trú tại xã Ia Le) thuê một số đối tượng để khai thác trái phép rừng tự nhiên tại lâm phần Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 8 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý.

Sau khi khai thác gỗ rừng tự nhiên, các đối tượng vận chuyển đến bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai để làm củi đốt phục vụ sản xuất.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường và xác định có 451 gốc cây bị chặt có đường kính trung bình từ 10-40 cm, chủng loại gỗ là dầu, cà chít, cám…

Đồng thời, tiến hành kiểm điểm, đo đạc số gỗ, củi mà các đối tượng đã vận chuyển đi để bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với khối lượng là 22,875 m3 gỗ thông thường và 8,5 ster củi.

Các đối tượng đã vận chuyển, mua bán hơn 22 m3 gỗ lậu và 8,5 ster củi. Ảnh: ĐVCC

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Dũng và Được để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.