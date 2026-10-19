Tai nạn giao thông tại xã Kon Gang khiến bé gái 3 tuổi tử vong

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một bé gái 3 tuổi tử vong sau va chạm với xe bán tải đang qua đường ở xã Kon Gang.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 18-10 tại Km17 trên tỉnh lộ 670B thuộc địa bàn thôn 4, xã Kon Gang.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duy Hải

Thời điểm trên, ông Nguyễn Đình Khánh (SN 1964, trú tại xã Kon Gang) điều khiển xe bán tải BKS 37C-339.xx chuyển hướng từ trái qua phải theo chiều di chuyển từ xã Đak Đoa đi xã Đak Sơmei thì va chạm với cháu M.N. (SN 2023, trú tại xã Kon Gang) đang đi bộ sát mép đường.

Vụ va chạm khiến cháu N. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, cháu N. đang đi cùng người thân. Tuy nhiên, cháu bất ngờ đi nhanh lên phía trước cùng thời điểm xe bán tải qua đường khiến người lớn không kịp cảnh báo.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan xác định: Ông Khánh có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn do ông Khánh không chú ý quan sát khi qua đường.