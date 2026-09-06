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Giao lưu bóng đá tứ hùng, trao quà cho học sinh khó khăn tại xã Kon Gang

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MINH CHÍ
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(GLO)- Ngày 6-9, tại xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai), FC Doanh nhân trẻ Gia Lai, Công ty Tâm Nguyễn, OCB Phòng giao dịch Biển Hồ và Bảo hiểm Generali Gia Lai phối hợp tổ chức giao lưu bóng đá tứ hùng chào mừng năm học mới, đồng thời trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

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Các đội bóng tham gia giao lưu bóng đá tứ hùng chào mừng năm học mới tại xã Kon Gang. Ảnh: Minh Chí

Tham gia giải gồm các đội: U35 Nam Yang, FC Doanh nhân trẻ Gia Lai, Phân bón Quang Ba và Sales Nông nghiệp Gia Lai.

Theo thể thức, 4 đội bốc thăm chia cặp, thi đấu loại trực tiếp. 2 đội giành chiến thắng sẽ gặp nhau tại trận chung kết tranh ngôi vô địch; 2 đội thua sẽ thi đấu tranh hạng ba, tư.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài với nhiều pha bóng hấp dẫn. Các cầu thủ thi đấu quyết liệt, nhiều pha bóng cống hiến, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ.

Bên cạnh tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện thể thao, chương trình còn hướng đến hoạt động cộng đồng “Nâng bước em đến trường”.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 10 suất quà gồm tiền mặt và hiện vật (trị giá 500.000 đồng/suất) cho học sinh khó khăn tại xã Kon Gang; tổng trị giá 5 triệu đồng.

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Ban Tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kon Gang. Ảnh: Minh Chí

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết và chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2026-2027.

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