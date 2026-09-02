Gia Lai: Tình hình an ninh an toàn dịp lễ 2-9 ổn định, trật tự

(GLO)-Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 29-8 đến 2-9), tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2025, giao thông được duy trì thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép.

Theo Công an tỉnh, 5 ngày nghỉ lễ toàn tỉnh xảy ra 2 vụ phạm tội về trật tự xã hội, liên quan 2 đối tượng, đều về hành vi trộm cắp tài sản, thiệt hại khoảng 14,4 triệu đồng; giảm 3 vụ, 5 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy xảy ra 12 vụ/ 21 đối tượng, tăng 8 vụ, 12 đối tượng.

Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh) ngăn chặn kịp thời nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí tụ tập trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Diên Hồng. Ảnh: ĐVCC

Về tai nạn giao thông, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ, làm 3 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 14 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 2 vụ, giảm 2 người chết; số người bị thương không tăng, không giảm.

Trong dịp lễ, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì 100% quân số, tổ chức 461 ca với 1.302 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, phát hiện, xử phạt 1.124 trường hợp vi phạm, với số tiền 2,08 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 19 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái 173 trường hợp, tạm giữ 4 ô tô, 292 mô tô, 3 phương tiện khác và 2.780 giấy tờ.

Các tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát giao thông duy trì 100% quân số tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường để đảm bảo giao thông. Ảnh: N.L

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 231 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 47 trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Trong dịp nghỉ lễ, Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn và kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.