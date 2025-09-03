Đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), góp phần tạo môi trường bình yên, an toàn cho người dân và du khách.

Giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông

Từ giữa tháng 7-2025, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm giữ vững ANTT và ATGT, bảo đảm an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và đại hội Đảng bộ các cấp. Trong dịp lễ 2-9, lực lượng CA toàn tỉnh đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ.

Trong lĩnh vực giao thông, Phòng CSGT bố trí lực lượng trực 24/24 trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường tránh và nội thị; tập trung xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT.

Trên QL 1, ngoài 3 chốt kiểm soát giao thông cố định, Trạm CSGT Tuy Phước còn bố trí nhiều tổ tuần tra lưu động. Trung tá Tô Hồng Phúc-Phó Trưởng trạm CSGT Tuy Phước-cho biết: “Chúng tôi tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nguyên tắc tham gia giao thông an toàn”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra tốc độ trên tuyến quốc lộ 25. Ảnh: K.A

Trên các tuyến QL 25 và QL 14, Đội CSGT đường bộ số 1 triển khai các tổ tuần tra lưu động, khép kín địa bàn. Trung tá Lê Văn Sáng-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1-cho hay: Qua nắm tình hình, các vi phạm về rượu bia và tốc độ chiếm tỷ lệ cao. Vì vậy, đơn vị tập trung xử lý quyết liệt nhóm hành vi vi phạm này.

Còn trên các tuyến đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy bố trí nhiều tổ công tác kiểm soát ngay tại bến bãi các khu du lịch biển đảo như Kỳ Co, Hòn Khô (phường Quy Nhơn Đông) để nhắc nhở, xử lý nghiêm phương tiện chở quá số người, thiếu áo phao hoặc người điều khiển không đủ điều kiện.

Tại các tuyến đường trung tâm, nơi diễn ra Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ, mặc dù đông người và phương tiện, tình hình trật tự ATGT vẫn bảo đảm. Các lực lượng CA phối hợp chặt chẽ, vừa phân luồng giao thông, vừa tuần tra kiểm soát liên tục.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm-Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự-cho biết: Đơn vị đã phân công lực lượng trinh sát tăng cường tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đều được kiểm soát chặt chẽ và triệt phá kịp thời.

Trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9 (từ ngày 30-8 đến 2-9), toàn tỉnh xảy ra 5 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện 4 vụ liên quan đến ma túy, thu giữ 1,381 g ma túy các loại. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 6 vụ, làm 5 người chết và 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 3 vụ, giảm 4 người chết và giảm 2 người bị thương.

Tiếp tục đấu tranh với các hành vi vi phạm

Để trấn áp hiệu quả các loại tội phạm và ổn định tình hình ANTT, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã, phường sẽ triển khai biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt từ gốc để tội phạm không có điều kiện phát sinh.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ mở các đợt cao điểm, chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các băng nhóm, đối tượng có tổ chức; đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng hình sự, ma túy, kinh tế, cơ động, CSGT… với phương thức vừa công khai vừa bí mật, kiên quyết ngăn chặn, xử lý từ cơ sở, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thực tế cho thấy, một số vụ việc nghiêm trọng vẫn phát sinh, đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an. Chẳng hạn, sáng 2-9, tại xã Ia Hrung, đối tượng Nguyễn Viết Hùng (SN 1987, thôn 1) đã dùng gậy đánh chết cha ruột là ông N.T.Đ.

Theo điều tra ban đầu, Hùng có tiền sử bệnh lý tâm thần, mới được gia đình đưa về từ bệnh viện một tháng trước. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng, thu giữ hung khí và điều tra làm rõ.

Hay lúc 7 giờ, ngày 30-8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Tây kiểm tra một nhà nghỉ, phát hiện 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,9198 g ketamine và 0,4613 g MDMA.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cơ sở cũng đẩy mạnh công tác tuần tra địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Từ những kết quả đạt được, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục đặt quyết tâm giữ vững ANTT, bảo đảm ATGT, ngăn chặn tội phạm từ gốc. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hình ảnh một địa phương ổn định, bình yên, thân thiện, góp phần tạo môi trường phát triển bền vững và là điểm đến an toàn cho du khách.