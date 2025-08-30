Các phương tiện không lưu thông xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết vào tối 2-9

(GLO)- Chiều 30-8, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã thông báo về việc phân luồng, hướng dẫn tạm thời các tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào tối 2-9 xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Theo đó, công tác này nhằm phục vụ cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình dự kiến sẽ có đông đảo người dân đến theo dõi. Ảnh: Văn Ngọc

Sự kiện sẽ chính thức bắt đầu từ 20 giờ ngày 2-9 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ngoài các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và hoành tráng, chương trình sẽ có hoạt động bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp với thời lượng 15 phút. Do đó, dự kiến sẽ có đông đảo người dân tập trung về Quảng trường để dõi theo sự kiện.

Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức, Phòng Cảnh sát Giao thông phân luồng tại một số điểm, tuyến, bắt đầu từ 18 giờ 30 phút đến hết 23 giờ ngày 2-9.

Cảnh sát Giao thông sẽ tạm cấm phương tiện ở một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, lực lượng Công an tạm cấm các phương tiện giao thông (trừ xe của đại biểu, xe của Ban tổ chức) lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Trong đó bao gồm: ngã ba Hoa Lư-Trần Hưng Đạo, tuyến đường D2-đường Lê Lợi, tuyến đường Lê Lợi-Anh Hùng Núp, tuyến đường Nguyễn Du-Trần Hưng Đạo, hẻm 02B Lý Tự Trọng.

Phòng Cảnh sát Giao thông thông báo để người dân biết, sắp xếp thời gian, tuyến đường di chuyển hợp lý và tham dự chương trình bảo đảm an toàn, thông suốt.