Các phương tiện không lưu thông xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết vào tối 2-9

(GLO)- Chiều 30-8, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã thông báo về việc phân luồng, hướng dẫn tạm thời các tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào tối 2-9 xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Theo đó, công tác này nhằm phục vụ cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

chuong-trinh-du-kien-se-co-dong-dao-nguoi-dan-den-doi-theo-anh-van-ngoc.jpg
Chương trình dự kiến sẽ có đông đảo người dân đến theo dõi. Ảnh: Văn Ngọc

Sự kiện sẽ chính thức bắt đầu từ 20 giờ ngày 2-9 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ngoài các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và hoành tráng, chương trình sẽ có hoạt động bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp với thời lượng 15 phút. Do đó, dự kiến sẽ có đông đảo người dân tập trung về Quảng trường để dõi theo sự kiện.

Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức, Phòng Cảnh sát Giao thông phân luồng tại một số điểm, tuyến, bắt đầu từ 18 giờ 30 phút đến hết 23 giờ ngày 2-9.

canh-sat-giao-thong-se-tam-cam-phuong-tien-o-mot-so-tuyen-duong-xung-quanh-quang-truong-dai-doan-ket-anh-van-ngoc.jpg
Cảnh sát Giao thông sẽ tạm cấm phương tiện ở một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, lực lượng Công an tạm cấm các phương tiện giao thông (trừ xe của đại biểu, xe của Ban tổ chức) lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Trong đó bao gồm: ngã ba Hoa Lư-Trần Hưng Đạo, tuyến đường D2-đường Lê Lợi, tuyến đường Lê Lợi-Anh Hùng Núp, tuyến đường Nguyễn Du-Trần Hưng Đạo, hẻm 02B Lý Tự Trọng.

Phòng Cảnh sát Giao thông thông báo để người dân biết, sắp xếp thời gian, tuyến đường di chuyển hợp lý và tham dự chương trình bảo đảm an toàn, thông suốt.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-  Trưởng thành trong gian khó, chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt đã trở thành động lực, là sức mạnh nội sinh và niềm tự hào để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3-Sao Vàng (Quân khu 1) tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 và khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Chính trị

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

null