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Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

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NHÃ UYÊN (theo TNO, VnExpress, TTO)

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã di lý Nguyễn Thị Tuyết (SN 1957, quê quán ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa; nay là xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tuyết là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được cơ quan chức năng đã truy lùng suốt 43 năm qua.

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Bà Nguyễn Thị Tuyết (giữa) khi bị bắt. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ngãi/VnExpress

Theo hồ sơ vụ án, năm 1979, khi còn trẻ, Nguyễn Thị Tuyết đã sát hại người bạn thân là bà Phạm Thị Phước (22 tuổi, cùng địa phương) để cướp 1 sợi dây chuyền và đôi bông tai bằng vàng.

Sau khi gây án, Tuyết bỏ trốn nhưng bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) bắt giữ. Với hành vi phạm tội, người phụ nữ này bị tuyên án tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản.

Tuy nhiên, khi đang chấp hành án tại Trại cải tạo Kim Sơn (tỉnh Gia Lai), năm 1983, Tuyết bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Công an tỉnh Nghĩa Bình sau đó phát lệnh truy nã, mở đầu hành trình lẩn trốn kéo dài hơn 4 thập kỷ.

Trong thời gian trốn truy nã, Tuyết thay đổi danh tính thành Trần Thị Bích Liên, khai năm sinh 1962 nhằm che giấu tuổi thật và thân phận. Người phụ nữ này sau đó đến sinh sống tại thôn Cát An, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng.

Dưới tên giả Bích Liên, Tuyết lập gia đình, có chồng, con và cháu, xây dựng cuộc sống như một người bình thường. Trong khi đó, lệnh truy nã đối với người phụ nữ này vẫn tồn tại suốt nhiều năm.

Sau 43 năm lẩn trốn, ngày 16-10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết tại nơi cư trú ở Lâm Đồng. Việc bắt giữ khiến gia đình và người dân địa phương bất ngờ bởi người phụ nữ sinh sống tại đây lâu nay mang một danh tính khác.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng công an di lý Tuyết về Quảng Ngãi để tiếp tục xử lý theo quy định.

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