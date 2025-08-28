Điều tra vụ đối tượng dùng dao tấn công nạn nhân, cướp tài sản rồi lên núi lẩn trốn

(GLO)- Chiều 28-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Minh Kiệt (SN 1995, ở phường Quy Nhơn) từ Công an phường Quy Nhơn để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích, cướp tài sản.

Trước đó, trưa 26-8, ông Võ Xuân N. (SN 1982, trú khu phố 9, phường Quy Nhơn) đến Công an phường Quy Nhơn trình báo con trai ông là em Võ Xuân T. (SN 2009) bị một đối tượng dùng hung khí tấn công, cướp tài sản vào tối 25-8.

Đối tượng Nguyễn Minh Kiệt tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Vào cuộc điều tra, Công an phường Quy Nhơn xác định Kiệt gây ra vụ việc. Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 25-8, em Võ Xuân T. đi theo ghe của một người dân để di chuyển từ làng chài Hải Minh (phường Quy Nhơn) đến bến đò cầu Hàm Tử (phường Quy Nhơn). Sau khi T. lên ghe thì Kiệt xuất hiện.

Tại đây, Kiệt đánh vào đầu, mặt T.; sau đó dùng kéo, dao đâm nạn nhân. Khi ghe đến cầu Hàm Tử, Kiệt cầm dao khống chế, lôi T. lên bờ và buộc sử dụng xe máy của hắn để chở hắn đến cầu Đen (phường Quy Nhơn), nhưng xe không nổ máy. Lợi dụng lúc Kiệt mất tập trung, T. vùng chạy thoát thân và nhờ người dân đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã hồi phục.

Tang vật vụ án. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau đó Kiệt nhanh chân rời khỏi hiện trường cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Chiều 26-8, Kiệt bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ khi lẩn trốn trên núi Hải Minh (phường Quy Nhơn), thu hồi điện thoại và con dao.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi. Theo điều tra ban đầu của Công an phường Quy Nhơn, Kiệt là đối tượng nghiện cỏ Mỹ.