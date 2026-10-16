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Xử lý đối tượng dùng nick ảo chửi bới, xúc phạm lực lượng Công an

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã lập hồ sơ xử lý 1 đối tượng sử dụng nick ảo trên Facebook để chửi bới, xúc phạm lực lượng Công an.

Theo đó, ngày 15-10, 1 tài khoản tên “Bảo Ngọc” trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải bài viết trong nhóm “Chợ Chư Prông - Gia Lai” có nội dung sai sự thật, xúc phạm Công an xã Chư Prông.

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T. đã dùng nick ảo để chửi bới Công an xã Chư Prông. Ảnh: ĐVCC

Qua tìm hiểm, lực lượng Công an nhận thấy đây là tài khoản ảo chỉ có 6 bạn bè, không có ảnh đại diện và không rõ danh tính. Tuy nhiên, Công an xã Chư Prông đã phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) xác minh làm rõ.

Qua đó, xác định tài khoản trên là của N.T. (SN 2003, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) nên đã mời T. lên làm việc. Tại cơ quan Công an, T. khai nhận đã viết những nội dung trên trong trạng thái không tỉnh táo, không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề và nghĩ dùng nick ảo sẽ không bị lực lượng chức năng phát hiện.

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Công an xã Chư Prông đã lập hồ sơ xử lý T. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Chư Prông đã giáo dục, răn đe và lập hồ sơ xử lý theo quy định. T. đã viết cam kết không tái phạm, xóa các bài viết liên quan và đăng tải nội dung đính chính, xin lỗi.

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