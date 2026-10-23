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Khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn trại

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trại giam A2 (Bộ Công an) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự và truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn trại.

Các đối tượng trốn khỏi trại giam bị truy nã gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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Lệnh truy nã đặc biệt với Tình và Toàn. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó là 2 đối tượng: Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người” và Lê Văn Cường (SN 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, 4 phạm nhân đã trốn khỏi nơi giam vào chiều 21-10, khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Các quyết định truy nã đã được Trại giam A2 gửi đến Công an các địa phương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

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Quyết định truy nã đối tượng Cường và Duy. Ảnh: ĐVCC

Được biết, hiện lực lượng Công an đang tổ chức vây bắt 4 đối tượng trên tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Theo các nguồn tin, các đối tượng đã cởi bỏ và đốt phi tang quần áo phạm nhân trong quá trình trốn chạy. Lực lượng Công an phát hiện một số dấu vết liên quan và đang siết chặt vòng vây để truy bắt.

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