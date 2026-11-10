Cà Mau đầu tư 300 tỷ đồng xây Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi

(GLO)- UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt dự án Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi với quy mô 200 giường, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi được triển khai trên khu đất rộng 21.400m² tại phường An Xuyên (hiện do Trường Cao đẳng Cà Mau quản lý).

Công trình cao 5 tầng, gồm các hạng mục: Khối nhà chính, nhà ăn, câu lạc bộ, khối y tế - hành chính, các khối ở, nhà tang lễ, bãi xe và các hạng mục phụ trợ.

Cơ sở vật chất được trang bị tại Trung tâm điều dưỡng người có công ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tấn Thái/SGGPO

Tiến độ thực hiện dự án không quá 48 tháng, kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án và đảm bảo đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành trong quý IV-2030.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người có công với cách mạng và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc.

Đồng thời, công trình cũng góp phần phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thích ứng với xu hướng già hóa dân số.