Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Cà Mau đầu tư 300 tỷ đồng xây Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M theo (TTO, SGGPO)

(GLO)- UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt dự án Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi với quy mô 200 giường, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi được triển khai trên khu đất rộng 21.400m² tại phường An Xuyên (hiện do Trường Cao đẳng Cà Mau quản lý).

Công trình cao 5 tầng, gồm các hạng mục: Khối nhà chính, nhà ăn, câu lạc bộ, khối y tế - hành chính, các khối ở, nhà tang lễ, bãi xe và các hạng mục phụ trợ.

ca-mau-dau-tu-300-ty-dong-xay-trung-tam-nghi-duong-nguoi-cao-tuoi.jpg
Cơ sở vật chất được trang bị tại Trung tâm điều dưỡng người có công ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tấn Thái/SGGPO

Tiến độ thực hiện dự án không quá 48 tháng, kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án và đảm bảo đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành trong quý IV-2030.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người có công với cách mạng và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc.

Đồng thời, công trình cũng góp phần phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự thảo mới về hiến mô ở người dưới 18 tuổi: Bỏ quyền đăng ký hiến, siết điều kiện hiến khi còn sống

Dự thảo mới về hiến mô ở người dưới 18 tuổi: Bỏ quyền đăng ký hiến, siết điều kiện hiến khi còn sống

Tin tức

(GLO)- Trước phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 2-11, Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng thu hẹp quyền hiến của người dưới 18 tuổi, tăng cường các điều kiện bảo vệ trẻ em.

Halloween: Vui lễ hội, đừng quên an toàn!

Halloween: Vui lễ hội, đừng quên an toàn!

Văn hóa

(GLO)- Halloween là dịp để giới trẻ và các gia đình tham gia hóa trang, vui chơi, trải nghiệm không khí lễ hội. Tuy nhiên, để cuộc vui trọn vẹn, mỗi người cần chú ý an toàn khi trang điểm, lựa chọn trang phục, di chuyển và tham gia các hoạt động đông người.

Tiếp sức cho lực lượng y tế cơ sở

Tiếp sức cho lực lượng y tế cơ sở

Tin tức

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND (có hiệu lực từ ngày 10-10-2026) quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn trên địa bàn tỉnh.

null