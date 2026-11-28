(GLO)- Ngày 28-11, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Trung tâm tiêm chủng Tâm Trí chính thức đi vào hoạt động, góp phần phục vụ nhu cầu tiêm chủng vắc xin dịch vụ phòng ngừa dịch bệnh cho người dân trên địa bàn.

Trung tâm tiêm chủng Tâm Trí thuộc Hệ thống Y tế Tâm Trí do bác sỹ CKII Đỗ Văn Tâm - Phó Trưởng khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) điều hành.

Trung tâm cung cấp đa dạng các loại vắc xin phục vụ nhu cầu phòng bệnh cho người dân, đặc biệt chú trọng 2 nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Trung tâm tiêm chủng Tâm Trí chính thức đi vào hoạt động, góp phần phục vụ nhu cầu tiêm chủng vắc xin dịch vụ phòng ngừa dịch bệnh cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Trần Dung

Danh mục vắc xin được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng theo từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển, giúp người dân chủ động hơn trong kế hoạch bảo vệ sức khỏe.

Trung tâm chú trọng đầu tư hệ thống thiết bị bảo quản vắc xin đạt tiêu chuẩn an toàn; duy trì các điều kiện bảo quản phù hợp theo yêu cầu của từng loại vắc xin. Nguồn vắc xin được cung ứng từ các nhà sản xuất, nhà phân phối chính hãng, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng.