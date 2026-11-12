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Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada gỡ sản phẩm giảm cân Dáng Sen chưa được cấp phép

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VOV, SK&ĐS)

(GLO)- Sản phẩm thực phẩm Dáng Sen được quảng cáo có công dụng giảm cân, rao bán trên Shopee, Lazada và Facebook dù chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Bộ Y tế yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin và kiểm tra các đơn vị liên quan.

Ngày 12-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành 6 công văn gửi các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đơn vị liên quan, đề nghị phối hợp xử lý hoạt động quảng cáo, kinh doanh sản phẩm thực phẩm Dáng Sen trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

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Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm thực phẩm bổ sung Dáng Sen được bán trên các nền tảng. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp/TTO

Qua công tác hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Dáng Sen đang được quảng cáo trên Facebook và rao bán trên 2 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada với công dụng giảm cân. Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam khẩn trương ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm Dáng Sen trên các nền tảng.

Đồng thời, 2 doanh nghiệp phải rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, bảo đảm chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố theo quy định đối với từng nhóm sản phẩm. Kết quả thực hiện phải được báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 20-11-2026.

Cục cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo đến Shopee, Lazada và các gian hàng kinh doanh trên hai sàn về việc ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Dáng Sen; đồng thời phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp gỡ bỏ thông tin quảng cáo sản phẩm Dáng Sen trên Facebook, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm còn đề nghị cơ quan chức năng tại TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên tiến hành xác minh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm Dáng Sen.

Theo thông tin từ Cục, sản phẩm này do Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Thái Hưng (tỉnh Hưng Yên) sản xuất, Công ty TNHH Nam Y Đường (địa chỉ 13H1 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội) phân phối.

Cụ thể, Cục đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hà Nội kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo sản phẩm tại Công ty TNHH Nam Y Đường; đồng thời đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo tại Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Thái Hưng. Các đơn vị có trách nhiệm xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 30-11-2026.

Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử, nhất là những sản phẩm được quảng cáo với công dụng giảm cân.

Người tiêu dùng cần thận trọng trước các thông tin quảng cáo về hiệu quả sử dụng, kiểm tra tình trạng công bố sản phẩm và không nên mua, sử dụng những sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu pháp lý.

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