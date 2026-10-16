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Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

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NHÃ UYÊN (theo TPO, VnExpress)

(GLO)- Ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này do chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ quan quản lý phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee.

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Sản phẩm được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh: Cục ATTP/VnExpress

Thông tin giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử dẫn số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 5218/2023/ĐKSP ngày 16-6-2023. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp giấy tiếp nhận có số hiệu và ngày cấp nêu trên cho sản phẩm này.

Trên Shopee, Sausando Slimming capsule được giới thiệu với công dụng bổ sung L-Carnitine, hỗ trợ đốt mỡ và định hình vóc dáng. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Sausando Slimming capsule; đồng thời, rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, chỉ cho phép lưu thông những sản phẩm đáp ứng quy định về công bố sản phẩm.

Theo quy định hiện hành, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải đăng ký bản công bố với cơ quan có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Đối với thực phẩm bổ sung, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục tự công bố theo quy định.

Bên cạnh đó, một số nhóm thực phẩm, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải thực hiện thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo trước khi quảng cáo theo quy định pháp luật.

Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát hồ sơ pháp lý của các sản phẩm thực phẩm chức năng được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng.

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