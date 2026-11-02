Bệnh đường hô hấp gia tăng, nhiều ca diễn tiến nặng

(GLO)- Thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường khiến các bệnh lý đường hô hấp gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp diễn tiến nặng, phải theo dõi và điều trị tích cực.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi dễ mắc bệnh

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh lý đường hô hấp có khả năng lây lan nhanh qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Người già và trẻ nhỏ, sức đề kháng kém sẽ có nguy cơ lây nhiễm và dễ mắc bệnh hơn.

Trong đó, đối với trẻ nhỏ, sinh hoạt và học tập tại trường học, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non, là nơi có nguy cơ lây lan cao do trẻ thường xuyên tiếp xúc, sinh hoạt tập thể.

Những ngày gần đây, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (phường Pleiku), lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện do các bệnh lý đường hô hấp tăng cao. Theo bác sĩ CKI Hoàng Ngọc Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, trong khoảng hơn 400 bệnh nhi đến khám mỗi ngày, có đến 80% liên quan đến các bệnh đường hô hấp. Đáng chú ý, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú do bệnh diễn tiến nặng.

Theo bác sĩ Thành, thời điểm từ tháng 9-11 hằng năm thường là mùa cao điểm của các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em. Trong 2 tháng gần đây, số bệnh nhi mắc nhóm bệnh này tăng gần gấp đôi so với những tháng trước.

Đáng lo ngại, một số trẻ ban đầu chỉ có biểu hiện sổ mũi, hắt hơi nhưng sau đó bệnh diễn tiến nhanh, xuất hiện tình trạng suy hô hấp, khó thở, tím tái, tổn thương phổi, thậm chí phải thở máy. Vì vậy, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường.

Ghi nhận tại Khoa Nội Nhi (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh), hiện có khoảng 200 bệnh nhi đang điều trị nội trú, trong đó trên 50% mắc các bệnh lý đường hô hấp. Khoảng 10 trường hợp có diễn tiến nặng.

Bác sĩ CKI Phan Vương Quân - Trưởng Khoa Nội Nhi - cho biết, một trong những khó khăn trong quá trình điều trị là tình trạng phụ huynh tự ý mua thuốc cho trẻ sử dụng khi mới chớm bệnh.

Không ít trường hợp sau thời gian điều trị tại nhà, bệnh không thuyên giảm mà diễn tiến nặng hơn, buộc phải nhập viện cấp cứu, khiến việc điều trị cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Đặc biệt, trẻ có bệnh nền thường diễn tiến phức tạp và thời gian điều trị kéo dài.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Khoa Nội Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (phường Pleiku). Ảnh: N.N

Đang chăm con trai 9 tháng tuổi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, chị Rơ Lan Hoa (xã Ia Krái) cho biết, con chị đã nằm viện điều trị do viêm phổi hơn 3 tuần. Dù được đưa đến bệnh viện ngay khi phát hiện mắc bệnh, quá trình điều trị vẫn kéo dài. Hiện sức khỏe cháu đã cải thiện, giảm sốt.

Trong khi đó, con chị Út (xã Đak Sơmei) mới 1 tháng tuổi, nhập viện sau vài ngày có biểu hiện bất thường. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc viêm phổi và thiếu máu, phải tiếp tục theo dõi, điều trị.

Không chỉ trẻ em, người cao tuổi cũng là nhóm chịu ảnh hưởng đáng kể trong mùa cao điểm bệnh đường hô hấp. Tại Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, phường Quy Nhơn), số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nhóm bệnh này thời gian qua tăng khoảng 30%.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Hảo - Trưởng Khoa Lão - cho biết, hiện bệnh nhân mắc các bệnh lý đường hô hấp chiếm trên 50% tổng số trường hợp đang điều trị tại khoa. Đa số người bệnh nhập viện trong tình trạng nặng, kèm theo các bệnh nền nên quá trình điều trị đòi hỏi phải theo dõi sát và có phác đồ phù hợp.

Theo bác sĩ Hảo, số liệu tại Khoa Lão mới phản ánh một phần thực tế. Bởi trên thực tế, nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh đường hô hấp với mức độ nhẹ hơn đang điều trị rải rác tại các khoa khác của BVĐK trung tâm tỉnh.

Chủ động phòng bệnh, tránh biến chứng

Trước tình hình bệnh nhân gia tăng, các cơ sở y tế đã chủ động điều chỉnh hoạt động chuyên môn để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tăng số lượng phòng khám, bố trí thêm giường bệnh tại các khoa, đồng thời bảo đảm nhân lực, thuốc và trang thiết bị phục vụ công tác điều trị.

Để chủ động phòng ngừa các bệnh đường hô hấp, phụ huynh cần chú trọng giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ, bảo đảm môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và giữ ấm cơ thể cho con khi thời tiết thay đổi, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.

Bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp chiếm trên 50% tổng số bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Lão, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh mũi họng đúng cách, ăn uống đủ chất và tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế.

Khi đến nơi đông người, cần cho trẻ đeo khẩu trang phù hợp, hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp.

Đối với người cao tuổi, cần chú trọng hạn chế nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, nhất là khi thời tiết giao mùa, thay đổi thất thường.

Người cao tuổi cần ăn uống đủ chất, vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái và tham khảo ý kiến bác sĩ về việc tiêm các loại vắc xin phù hợp để chủ động phòng bệnh.