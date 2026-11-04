Bác sĩ phải vượt qua đánh giá y đức, thực hành đủ 12 tháng mới được cấp phép

(GLO)- Không chỉ đánh giá năng lực chuyên môn, Bộ Y tế đề xuất yêu cầu bác sĩ hoàn thành 12 tháng thực hành, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về y đức, giao tiếp và an toàn người bệnh trước khi được cấp giấy phép hành nghề.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định khung chương trình thực hành đối với bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề, gồm: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng hàm mặt.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, dự thảo đưa đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và an toàn người bệnh vào nội dung đánh giá bắt buộc trước khi cấp giấy phép hành nghề.

Dự thảo của Bộ Y tế quy định việc đánh giá bác sĩ thông qua nhật ký lâm sàng, y đức và báo cáo ca bệnh, xử trí tình huống giả định. Ảnh: VOV

Theo dự thảo, bác sĩ phải hoàn thành 12 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi được cấp giấy phép. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế đề xuất xây dựng khung chương trình thực hành thống nhất trên toàn quốc nhằm khắc phục tình trạng mỗi cơ sở y tế áp dụng nội dung và yêu cầu thực hành khác nhau.

Khung chương trình được thiết kế theo mô hình 3+9, gồm 3 tháng thực hành hồi sức cấp cứu và 9 tháng thực hành chuyên môn. Trong 3 tháng đầu, người thực hành được rèn luyện khả năng nhận diện, đánh giá và xử trí ban đầu các tình trạng cấp cứu thường gặp; thực hiện kỹ thuật hồi sức cơ bản, theo dõi chức năng sống và xử trí những tình huống đe dọa tính mạng người bệnh.

9 tháng tiếp theo tập trung vào thực hành chuyên môn theo từng phạm vi hành nghề. Đối với bác sĩ y khoa, nội dung bao gồm luân khoa tại các chuyên ngành nội, ngoại, nhi, sản - phụ khoa; tham gia các thủ thuật lâm sàng, phụ mổ và thực hiện một số kỹ thuật phù hợp với năng lực.

Đáng chú ý, y đức không còn được xem là nội dung mang tính định hướng chung mà được lồng ghép xuyên suốt quá trình thực hành và đánh giá. Người thực hành phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực ứng xử và quy định pháp luật; thể hiện tinh thần trách nhiệm, trung thực, liêm chính và tận tâm trong quá trình chăm sóc, điều trị người bệnh.

Dự thảo cũng yêu cầu bác sĩ có kỹ năng giao tiếp phù hợp với người bệnh, thân nhân và cộng đồng; biết tư vấn, giáo dục sức khỏe, đồng thời hỗ trợ người bệnh tham gia vào các quyết định liên quan đến quá trình điều trị. Các quy định về an toàn người bệnh và tuân thủ quy chế chuyên môn cũng được đưa vào chương trình thực hành.

Để tránh tình trạng thực hành mang tính hình thức, Bộ Y tế đề xuất thiết lập 3 tầng đánh giá bắt buộc trong suốt 12 tháng. Cụ thể, bác sĩ phải ghi chép đầy đủ quá trình thực hành vào sổ nhật ký lâm sàng (Logbook); được đánh giá về đạo đức nghề nghiệp, việc tuân thủ quy chế chuyên môn; đồng thời phải báo cáo ca bệnh và xử trí các tình huống lâm sàng giả định trước hội đồng.

Theo kế hoạch, dự thảo thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 15-11-2026, làm cơ sở đồng bộ hoạt động đào tạo, thực hành và kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề từ ngày 1-1-2027.