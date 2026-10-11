Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Ðiều này đã góp phần nâng tầm chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương, gia tăng cơ hội cứu sống và giảm tỷ lệ biến chứng cho người bệnh.

Nhiều kỹ thuật cao được triển khai

TS. BS. CKII Nguyễn Đăng Bảo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Gia Lai - cho hay: Tháng 8 vừa qua, đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép áp dụng chính thức 134 kỹ thuật loại đặc biệt mà không cần phải thực hiện thí điểm tại nhiều lĩnh vực như: Ung bướu, bỏng, tai mũi họng; điện quang, răng hàm mặt, phẫu thuật nội soi...

Trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực hồi sức cấp cứu và chống độc gồm 29 danh mục như: Lọc máu liên tục cấp cứu; lọc máu liên tục cấp cứu có thẩm tách; thay huyết tương trong hội chứng Guillain-Barré, nhược cơ; thay huyết tương trong Lupus ban đỏ rải rác…

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với đó, Bộ Y tế cho phép BVĐK Gia Lai được áp dụng thí điểm 55 kỹ thuật loại đặc biệt. Trong đó, một số kỹ thuật đáng chú ý: cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn loại 1 buồng; nội khoa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn loại 2 buồng; ngoại khoa cắt bóng vater và tạo hình ống mật chủ, ống Wirsung qua đường mở D2 tá tràng; thông tim ống lớn (dưới DSA); nong van động mạch phổi (dưới DSA); đặt máy tạo nhịp…

Việc bệnh viện được Bộ Y tế cho phép áp dụng nhiều danh mục kỹ thuật đặc biệt, kỹ thuật cao sẽ giúp đáp ứng những nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu ngay tại địa phương; kịp thời cấp cứu và điều trị, đặc biệt là các ca bệnh nặng, nguy kịch và góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ngay tại địa phương.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai từng bước nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngay tại địa phương. Ảnh: Duy Linh

Theo TS. BS. CKII Nguyễn Đăng Bảo, việc bệnh viện triển khai thành công nhiều kỹ thuật đặc biệt sẽ giúp điều trị tốt nhiều trường hợp trước đây phải chuyển lên tuyến trung ương; giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi cho người bệnh và gia đình. Đồng thời, giúp người bệnh tiếp cận được các kỹ thuật hiện đại, điều trị hiệu quả hơn, giảm biến chứng và tử vong.

Từng bước làm chủ kỹ thuật cao

Ngày 1-10 vừa qua, với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, BVĐK Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (BVĐK Gia Lai) thông tin: Đây là hoạt động nằm trong chương trình chuyển giao, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật “Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn nhịp chậm” theo hợp đồng chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và BVĐK Gia Lai.

Trước đây, kỹ thuật cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn đã được Khoa Tim mạch triển khai trong thời gian trước đây dưới hướng dẫn của hệ thống C-arm. Trong đợt này, bệnh viện tổ chức triển khai kỹ thuật dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), đồng thời mời các chuyên gia Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ chuyển giao nhằm tiếp tục rà soát, củng cố và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật; cập nhật kinh nghiệm chuyên môn; nâng cao năng lực của ê kíp thực hiện và bảo đảm an toàn, chất lượng điều trị cho người bệnh.

“Việc triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn dưới hướng dẫn của hệ thống DSA, kết hợp với chương trình hỗ trợ và chuyển giao chuyên môn từ Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ giúp hoàn thiện năng lực Tim mạch can thiệp tại BVĐK Gia Lai.

Đồng thời tạo thuận lợi để người bệnh có chỉ định phù hợp được tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch chuyên sâu ngay tại địa phương” - bác sĩ Toán nhấn mạnh.

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy hướng dẫn triển khai kỹ thuật xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, từ ngày 18 đến 20-9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cũng đã cử đoàn công tác trực tiếp triển khai kỹ thuật xạ trị tại BVĐK Gia Lai theo hợp đồng chuyển giao gói kỹ thuật xạ trị giữa hai đơn vị.

Bác sĩ CKI Nguyễn Đình Hùng - Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (BVĐK Gia Lai) cho biết: Ngày 20-9, 3 bệnh nhân đang điều trị tại BVĐK Gia Lai gồm: 1 bệnh nhân ung thư phổi di căn não được xạ trị toàn bộ não; 2 bệnh nhân ung thư phổi di căn xương đa ổ được xạ trị giảm nhẹ các tổn thương di căn nhằm giảm đau, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Bên cạnh việc trực tiếp điều trị cho người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy còn hướng dẫn thực hành, chuyển giao quy trình kỹ thuật cho ê kíp của BVĐK Gia Lai theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Theo hợp đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ BVĐK Gia Lai triển khai các kỹ thuật xạ trị bằng máy gia tốc gồm: xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều; xạ trị phối hợp đồng thời với hóa trị; xạ trị triệu chứng trong di căn ung thư; mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị ngoài.

Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đào tạo các kỹ thuật liên quan nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của BVĐK Gia Lai” - bác sĩ Hùng cho biết thêm.

Từ nền tảng kỹ thuật cơ bản, BVĐK Gia Lai từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, chuyên sâu thông qua đào tạo, chuyển giao và thực hành, qua đó nâng cao chất lượng điều trị, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.