Từ năm 2027, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID giúp người dân đi khám bệnh thế nào?

(GLO)- Trước ngày 30-6-2027, Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cho 100% người dân, hướng tới đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh, giảm giấy tờ và hạn chế xét nghiệm trùng lặp.

Cụ thể, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho toàn dân. Theo Thông báo số 205-TB/VPTW ngày 28-10-2026 về kết luận của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe, giảm thời gian và chi phí cho người dân.

Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID giúp người dân tra cứu thông tin khám chữa bệnh, theo dõi lịch sử điều trị và giảm giấy tờ khi đi khám. Ảnh minh họa: AI

Khi dữ liệu được tích hợp, liên thông đầy đủ, người dân có thể sử dụng căn cước công dân để thực hiện thủ tục khám chữa bệnh mà không phải mang theo sổ khám bệnh giấy. Thông tin sức khỏe được số hóa giúp cơ sở y tế có thêm cơ sở tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị; qua đó hỗ trợ bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh toàn diện hơn.

Một lợi ích đáng chú ý là hạn chế việc thực hiện lại những xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết khi kết quả trước đó còn giá trị sử dụng và có thể khai thác được.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu trong năm 2026, các bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người bệnh xét nghiệm lại để thu phí khi không có lý do chuyên môn chính đáng.

Trên thực tế, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đã được triển khai trước thời điểm đặt mục tiêu hoàn thành tích hợp toàn dân. Từ ngày 1-1-2026, dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương sổ giấy trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Người dân cũng có thể truy cập, tải bản ghi chi tiết từng đợt khám, chữa bệnh dưới dạng PDF để phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe.

Không chỉ thuận tiện khi đi khám, Sổ sức khỏe điện tử còn hướng tới quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời, hỗ trợ người dân chủ động theo dõi tiền sử bệnh, đơn thuốc, lịch tái khám và các thông tin điều trị.

Việc kết nối dữ liệu giữa các cơ sở y tế cũng tạo điều kiện nâng cao hiệu quả phối hợp chuyên môn, giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào mức độ đầy đủ, chính xác và kịp thời của dữ liệu được cập nhật, cũng như khả năng kết nối giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Vì vậy, bên cạnh hoàn thiện hạ tầng công nghệ, ngành Y tế cần bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng. Khi các điều kiện này được đáp ứng, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID sẽ trở thành công cụ thiết thực, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn.