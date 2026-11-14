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Nâng cao kiến thức về ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung cho phụ nữ phường Quy Nhơn

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 14-11, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Bình Định phối hợp với Công đoàn phường Quy Nhơn đã tổ chức Hội thảo ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung cho chị em phụ nữ trên địa bàn phường.

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Bác sĩ CK2 Phan Nam Hùng - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bình Định phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Kim Hường

Ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính của biểu mô vảy hoặc biểu mô tuyến cổ tử cung, đứng hàng thứ hai trong các ung thư sinh dục ở nữ giới về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong, nằm trong top 5 loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ từ 15-44 tuổi.

Ung thư nội mạc tử cung là một loại ung thư phụ khoa đang ngày càng trở nên phổ biến ở phụ nữ. Ở dạng ung thư này, các tế bào xuất phát từ nội mạc tử cung, lớp màng mỏng phía trong thành tử cung sẽ phân chia và phát triển không ngừng, lây lan sang các mô xung quanh, tạo thành các khối u ác tính và dẫn tới tử vong cho người bệnh.

Tại hội thảo, các bác sĩ của bệnh viện đã trình bày những chuyên đề khoa học về: Bảo vệ tử cung khỏi 2 nguy cơ ung thư phổ biến - Chủ động hôm nay, an tâm ngày mai; Các cách thức xét nghiệm nhận biết ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung và tại sao phụ nữ từ 30-65 tuổi nên tầm soát định kỳ; Ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung là những bệnh lý cần được quan tâm trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

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ThS. BS. Phạm Nhật Tân - Phó Trưởng Khoa Phụ sản (Bệnh viện Bình Định) trình bày chuyên đề “Bảo vệ tử cung khỏi 2 nguy cơ ung thư phổ biến - Chủ động hôm nay, an tâm ngày mai” tại hội thảo. Ảnh: Kim Hường

Hội thảo nhằm trang bị kiến thức về bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung cho chị em phụ nữ; qua đó, giúp chị em chủ động thăm khám và tầm soát phù hợp, phát hiện sớm các bất thường của bệnh để có hướng theo dõi và can thiệp kịp thời hơn.

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