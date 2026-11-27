(GLO)- Theo Báo Tuổi trẻ, Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về việc nghiên cứu chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục trên 5 năm.

Theo đó, cử tri đề nghị có thêm chính sách ưu đãi đối với người tham gia BHYT lâu năm, như tăng mức hưởng, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hoặc giảm mức đóng. Theo cử tri, chính sách này sẽ khuyến khích người dân duy trì tham gia BHYT lâu dài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện đã quy định quyền lợi đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên.

Cụ thể, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 15,18 triệu đồng) sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Quyền lợi này không áp dụng đối với trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng quy định.

Sau khi đáp ứng điều kiện trên, người bệnh không phải tiếp tục cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đúng quy định trong các lần khám, chữa bệnh tiếp theo của năm tài chính đó.

Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục được hưởng nhiều quyền lợi. Ảnh minh họa: Nam Trần/TTO

Về thời gian tham gia liên tục, theo quy định hiện hành, trường hợp gián đoạn tham gia không quá 90 ngày vẫn được tính là thời gian tham gia liên tục để xác định quyền lợi sau 5 năm. Một số trường hợp đặc thù khác cũng được pháp luật quy định là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Hiện nay, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện không quy định việc thanh toán trực tiếp chi phí miễn cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).

Do đó, cơ quan BHXH không có cơ sở để tiếp nhận các hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp phần chi phí này của người tham gia BHYT gửi tới.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế nhắc nhở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghiêm túc tổ chức thực hiện đúng quy định.

Ngày 3-8, Bộ Y tế đã có Công văn số 5766/BYT-BH về việc đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.