Gia Lai ghi nhận gần 700 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ ngày 28-10 đến 3-11, toàn tỉnh ghi nhận 695 ca mắc sốt xuất huyết, không có tử vong; tăng 83 ca so với tuần trước. Các địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao đều ở địa bàn phía Tây tỉnh.

Lũy kế từ đầu năm, Gia Lai ghi nhận 10.450 ca mắc, trong đó khu vực phía Tây có 8.336 ca, khu vực phía Đông có 2.114 ca; 1 trường hợp tử vong tại khu vực phía Tây. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 6.947 ca.

Phường Hội Phú triển khai xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn sáng 5-11. Ảnh: Như Nguyện

Đáng chú ý, trong tuần, toàn tỉnh phát hiện thêm 34 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 10 ổ so với tuần trước. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 508 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 86 ổ so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện còn 77 ổ dịch đang hoạt động, trong đó khu vực phía Tây có 397 ổ dịch và phía Đông có 111 ổ dịch tính theo tổng số ổ dịch phát hiện từ đầu năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, dịch sốt xuất huyết đang gia tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, thời tiết đang vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển, khiến nguy cơ dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Các địa phương được cảnh báo có nguy cơ gia tăng dịch gồm: Phú Túc, Ia Rsai, Phú Thiện, Uar, Thống Nhất, Pleiku, Ia Boòng, Chư Sê, Đak Đoa, Hội Phú và Ia Lâu.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, các địa phương là điểm nóng của dịch bệnh sốt xuất huyết đang phối hợp với ngành Y tế triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch đang hoạt động. Nguồn hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch hiện vẫn được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bảo đảm cung ứng cho các trung tâm y tế khu vực.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân cộng đồng chung tay và chủ động trong công tác phòng chống bệnh. Trong đó, người dân tập trung loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước bình hoa, diệt lăng quăng và ngủ màn để phòng muỗi đốt. Khi có biểu hiện sốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.