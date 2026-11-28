(GLO)- Tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, đội ngũ cô đỡ thôn có vai trò quan trọng trong việc theo dõi thai kỳ, hỗ trợ sản phụ khi chuyển dạ, chăm sóc bà mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh; đồng thời tuyên truyền, vận động phụ nữ đến cơ sở y tế khám thai, sinh con an toàn.

Bền bỉ đồng hành cùng sản phụ

Dù ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, tình trạng sinh con tại nhà vẫn còn nhiều, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây tỉnh. Trong bối cảnh đó, vai trò của đội ngũ cô đỡ thôn càng trở nên quan trọng.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế), hiện toàn tỉnh có 128 cô đỡ thôn đang hoạt động, trong đó, khu vực phía Tây có 100 người, khu vực phía Đông có 28 người. Từ đầu năm 2026 đến nay, đội ngũ này đã thực hiện gần 1.600 lượt khám thai, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho thai phụ; hỗ trợ chuyển gần 200 trường hợp lên tuyến trên; vận động thành công gần 700 thai phụ sinh con tại cơ sở y tế. Bên cạnh đó, các cô đỡ thôn còn hỗ trợ 28 cuộc đẻ rơi, đỡ đẻ 145 trường hợp sinh tại nhà và chăm sóc hơn 700 bà mẹ tại nhà trong tuần đầu sau sinh…

Chị Nac (bên trái; xã Đak Rong) nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở vùng khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Gắn bó với công việc cô đỡ thôn từ năm 2015, chị Men (xã Đak Sơmei) đã chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực tại địa bàn từng có tỷ lệ sinh con tại nhà thuộc nhóm cao của tỉnh. “Từ đầu năm 2026 đến nay, tôi hỗ trợ 16 ca sinh tại nhà, giảm gần một nửa so với năm trước” - chị Men chia sẻ. Theo chị, bên cạnh hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, việc địa phương được nhà hảo tâm hỗ trợ xe cứu thương cũng tạo điều kiện thuận lợi để đưa sản phụ đến cơ sở y tế sinh con an toàn.

Sau 15 năm làm cô đỡ thôn, chị Nac (xã Đak Rong) cho biết, công việc của chị hiện chủ yếu là khám thai, chăm sóc bà mẹ trước và sau sinh, tư vấn, vận động thai phụ đến cơ sở y tế sinh con. “Từ đầu năm 2026 đến nay, tôi chưa phải hỗ trợ trường hợp nào sinh con tại nhà. Tuy nhiên, khối lượng công việc vẫn nhiều. Trước đây, địa bàn xã có 5 cô đỡ thôn, nay chỉ còn 2 người. May mắn là gia đình luôn thấu hiểu, động viên tôi tiếp tục công việc vì cộng đồng” - chị Nac chia sẻ.

Còn với chị Đinh Thị Gloch (xã Chư Krey), hơn 20 năm làm cô đỡ thôn là chừng ấy thời gian chị tận tụy với bà con, bất kể đêm hôm, mưa gió hay đường sá xa xôi. Niềm vui lớn nhất của chị là những nỗ lực tuyên truyền, vận động đã mang lại kết quả thiết thực. 3 năm trở lại đây, địa bàn xã không còn trường hợp sinh con tại nhà.

Cần được quan tâm hơn

Bác sĩ CKI Lê Thị Thanh Hương - Phó Trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) nhìn nhận: Đội ngũ cô đỡ thôn đã chứng minh vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, góp phần bảo đảm an toàn cho các ca sinh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa - nơi người dân còn khó tiếp cận với hệ thống y tế các tuyến.

Một trong những thuận lợi là cô đỡ thôn đều là người địa phương, am hiểu phong tục, tập quán, thông thạo địa bàn và biết tiếng đồng bào. Nhờ đó, việc giao tiếp, tư vấn, vận động phụ nữ khám thai, sinh con tại cơ sở y tế cũng như hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm trong thai kỳ, chuyển dạ và sau sinh thuận lợi hơn. Đặc biệt, phần lớn cô đỡ thôn còn kiêm nhiệm nhân viên y tế thôn nên có điều kiện tham gia thường xuyên vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng.

Cô đỡ thôn phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, vận động, giúp giảm tỷ lệ sinh con tại nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh thuận lợi, mạng lưới cô đỡ thôn đang đối mặt với không ít khó khăn. Địa bàn rộng, giao thông cách trở, nhất là vào mùa mưa bão; tập quán ngủ rẫy khiến việc tiếp cận thai phụ, chăm sóc sau sinh và hỗ trợ các cuộc sinh không phải lúc nào cũng kịp thời. Một số cô đỡ thôn đã được đào tạo nhưng phải nghỉ hoạt động do tuổi cao, sức yếu, chuyển nơi ở…

Theo bác sĩ Hương, để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới cô đỡ thôn, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và các tổ chức, nhà tài trợ. Trong đó, chú trọng đào tạo bổ sung nhân lực tại những thôn, làng còn khó khăn về chăm sóc sức khỏe sinh sản; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, tạo điều kiện để các cô đỡ thôn trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thực hành.

Cùng với chính sách mới theo Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (có hiệu lực từ ngày 10-10-2026) quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn trên địa bàn tỉnh, việc tiếp tục huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trong nước và quốc tế sẽ góp phần củng cố mạng lưới cô đỡ thôn, tạo điều kiện để họ yên tâm gắn bó lâu dài với công việc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ngay tại cộng đồng.