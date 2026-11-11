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Gia Lai tập huấn quy định mới về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 11-11, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn triển khai Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31-12-2024 của Bộ Y tế về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt khu vực phía Tây tỉnh.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của 71 đại biểu đến từ UBND các xã, phường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị cấp nước trên địa bàn.

Các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Thông tư số 52/2024/TT-BYT; Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 23-11-2025 của UBND tỉnh về việc tiếp tục áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCĐP 01:2022/BĐ) trên phạm vi tỉnh Gia Lai sau sắp xếp đơn vị hành chính.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, CDC tỉnh báo cáo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn hồ sơ đăng ký công bố hợp quy và các biểu mẫu báo cáo theo quy định đối với đơn vị cấp nước.

Thông qua hội nghị tập huấn, các cơ quan quản lý và đơn vị cấp nước được cập nhật quy định, thống nhất cách thức triển khai công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo chất lượng nước sạch sinh hoạt. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khỏe người dân.

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