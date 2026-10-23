Nước sạch về điểm trường vùng khó

(GLO)- Từng phải chở nước từ khu dân cư cách trường khoảng 3 km, thầy cô giáo tại các điểm trường làng Rỏih và Or (Trường Tiểu học và THCS Ia Phí, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) nay đã có nguồn nước ổn định hơn.

Những giếng khoan, công trình vệ sinh được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học mà còn chia sẻ nguồn nước sinh hoạt với người dân địa phương.

Vơi nỗi lo thiếu nước mùa khô

Trước đây, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô là nỗi lo thường trực tại 2 điểm trường làng Rỏih và Or. Để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, nhà trường phải xin nước từ các hộ dân xung quanh, hỗ trợ tiền điện hằng tháng để bơm nước về trường hoặc cử giáo viên chở nước từ khu dân cư cách trường khoảng 3 km.

Mỗi ngày, 1 điểm trường cần khoảng 8-10 can nước loại 20 lít, trong khi nhà vệ sinh cũ đã xuống cấp, gây nhiều bất tiện cho học sinh và giáo viên.

Giáo viên hướng dẫn học sinh rửa tay tại công trình nước sạch ở điểm trường làng Rỏih. Ảnh: Minh Chí

Cô Nguyễn Thị Lan Oanh - giáo viên phụ trách tại điểm trường làng Rỏih - chia sẻ: “Có những ngày chúng tôi phải tranh thủ lấy nước vào đầu buổi hoặc cuối giờ dạy. Giáo viên phải chủ động sắp xếp thời gian để bảo đảm nước cho những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của học sinh. Nếu thiếu nước, sinh hoạt tại điểm trường đều bị ảnh hưởng”.

Tại làng Or, khó khăn càng lớn khi người dân cũng thiếu nước vào mùa khô. Chị Rơ Châm Brưn (người dân làng Or) kể: “Vào mùa khô, các cô giáo phải thay nhau xuống nhà dân xin từng can nước về dùng. Thầy cô và học sinh đều phải chắt chiu, sử dụng tiết kiệm”.

Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng máy lọc nước tại điểm trường làng Rỏih. Ảnh: Minh Chí

Trước thực tế đó, nhà trường vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh học đường.

Tháng 8-2026, Chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) cùng các nhà tài trợ đã hỗ trợ gần 310 triệu đồng để khoan 2 giếng nước, xây mới 1 nhà vệ sinh và sửa chữa 1 nhà vệ sinh tại 2 điểm trường.

Cụ thể, điểm trường làng Rỏih được khoan giếng sâu khoảng 63 m, xây dựng nhà vệ sinh 6 phòng, phục vụ 77 học sinh và 4 giáo viên. Tại điểm trường làng Or, giếng khoan sâu khoảng 100 m, phục vụ 47 học sinh và 4 giáo viên; nhà vệ sinh có 4 phòng. Mỗi điểm trường còn được trang bị 1 máy lọc nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hằng ngày.

Các công trình lần lượt được đưa vào sử dụng từ giữa tháng 9-2026, giúp giáo viên và học sinh vơi nỗi lo thiếu nước, có thêm điều kiện giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường học tập.

Niềm vui ấy thể hiện rõ trong những sinh hoạt thường ngày của học sinh. Em Rơ Châm Thư - học sinh lớp 2D tại điểm trường làng Rỏih - vui mừng nói: “Khi trường có nước, sau giờ ra chơi, chúng em có thể rửa tay chân sạch sẽ, tránh vấy bẩn sách vở khi vào học”.

Niềm vui của học sinh làng Or khi được sử dụng công trình nước sạch tại điểm trường. Ảnh: Minh Chí

Không chỉ thuận tiện hơn trong sinh hoạt, công trình còn góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh tại trường, tạo môi trường học tập sạch sẽ và giúp học sinh hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh từ những việc nhỏ.

Chị Rơ Châm Tuil - phụ huynh học sinh ở làng Rỏih - phấn khởi cho biết: “Nay các con có nước sử dụng, nhà vệ sinh sạch sẽ hơn nên phụ huynh rất yên tâm. Chúng tôi mong nhà trường và các con giữ gìn công trình để sử dụng lâu dài”.

Từ điểm trường, nguồn nước đến với cộng đồng

Niềm vui khi có công trình nước và nhà vệ sinh mới không chỉ dành riêng cho thầy cô, học sinh mà còn lan tỏa đến các hộ dân sống gần trường. Với những gia đình thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước vào mùa khô, giếng khoan tại điểm trường là nguồn hỗ trợ thiết thực.

Người dân làng Or lấy nước từ công trình giếng khoan tại điểm trường, góp phần giảm khó khăn về nước sinh hoạt trong mùa khô. Ảnh: Minh Chí

Ông Rơ Châm Phenh - Bí thư chi bộ làng Or - cho hay, khu vực này thường thiếu nước vào các tháng 3, 4 và 5. Từ khi điểm trường có giếng khoan, người dân sống quanh trường có thể đến lấy nước phục vụ nhu cầu hằng ngày, thậm chí tận dụng để tưới hoa màu, cây trồng.

Theo ông Phenh, công trình đáp ứng mong muốn lâu nay của người dân, góp phần san sẻ khó khăn về nguồn nước trong mùa khô. Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với nhà trường và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ làng có thêm nguồn nước phục vụ cộng đồng.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, Trường Tiểu học và THCS Ia Phí chú trọng hướng dẫn học sinh sử dụng nước tiết kiệm, giữ gìn nhà vệ sinh và vệ sinh lớp học.

Cô Hoàng Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, do nhiều học sinh còn nhỏ, giáo viên phải hướng dẫn cụ thể cách sử dụng nhà vệ sinh, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường học đường.

Cùng với giáo viên, phụ huynh cũng tham gia hỗ trợ vệ sinh lớp học, nhắc nhở các em giữ gìn công trình chung. Nhà trường hướng dẫn học sinh chỉ mở vòi khi cần thiết, tắt vòi sau khi sử dụng để tránh lãng phí nước. Nguồn nước sau khi qua máy lọc được dùng phục vụ nhu cầu uống của học sinh; phụ huynh ở gần trường cũng có thể mang chai đến lấy nước đã lọc.

Công trình nước sạch tại 2 điểm trường làng Rỏih và Or góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của học sinh và người dân địa phương. Ảnh: Minh Chí

"Bên cạnh việc duy trì các công trình vừa được đầu tư, nhà trường mong muốn tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng sân thể thao hoặc sân bóng mini, tạo thêm không gian rèn luyện thể chất cho học sinh và thanh thiếu niên trong khu vực" - cô Thu bày tỏ.