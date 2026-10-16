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Gia Lai tập huấn nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh trường học

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Trong 2 ngày 15 và 16-10, tại phường Pleiku, Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú tiểu học và THCS.

Tham gia hội thảo có 53 đại biểu là đại diện UNICEF Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2, Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai cùng cán bộ quản lý, nhân viên y tế, giáo viên của 15 trường học thuộc địa bàn dự án.

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Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai phát biểu khai mạc hội thảo, tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về dự án Bạn hữu trẻ em và kết quả thực hiện các hoạt động nước sạch, vệ sinh giai đoạn 2022-2026; cập nhật kiến thức về tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe, đời sống học sinh.

Bên cạnh đó, chương trình tập trung hướng dẫn nhận diện các loại hình, tiêu chí công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học; đánh giá thực trạng điều kiện nước sạch, vệ sinh tại các trường thuộc địa bàn dự án. Các đại biểu cũng xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm sử dụng, bảo quản hiệu quả và bền vững các công trình cấp nước, vệ sinh trường học.

Một nội dung quan trọng khác là hướng dẫn thực hành rửa tay bằng xà phòng, làm rõ thời điểm cần rửa tay và quy trình thực hiện đúng cách, góp phần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe học sinh.

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Các đại biểu cập nhật kiến thức về tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe, đời sống học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Trong ngày làm việc thứ hai, chương trình tập trung vào quản lý vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh nữ. Các nội dung được trao đổi gồm những thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, kiến thức cơ bản về kinh nguyệt, cách lựa chọn, sử dụng và thải bỏ sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt phù hợp; giải pháp thu gom chất thải và hỗ trợ học sinh nữ vượt qua những triệu chứng khó chịu trước, trong kỳ kinh nguyệt.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh yêu cầu các nhà trường triển khai đồng bộ kiến thức, kỹ năng tiếp thu được đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; gắn giáo dục nước sạch, vệ sinh trường học với các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Long, điều quan trọng là giúp học sinh hiểu rõ vai trò của nước sạch, vệ sinh đối với sức khỏe; từng bước hình thành thói quen tự giác chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh trường lớp và môi trường sống. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các em đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thông qua hội thảo, tập huấn, các trường học có thêm kiến thức và kỹ năng để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng công trình nước sạch, vệ sinh; đồng thời tăng cường giáo dục vệ sinh cá nhân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và học tập của học sinh.

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