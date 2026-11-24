(GLO)- Ðầu tháng 11-2026, Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) khảo sát, tập huấn cải tiến chất lượng phục vụ tại 5 cơ sở y tế, hướng đến xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử thống nhất trong toàn ngành.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Tuyết Nhung về những giải pháp chuẩn hóa phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.

• Thưa bà, qua khảo sát thực tế, những hạn chế nào trong quy trình tiếp đón, hướng dẫn và giao tiếp với người bệnh mà ngành Y tế tỉnh cần tập trung khắc phục?

Qua khảo sát và tập huấn tại 5 đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Trung tâm Y tế Chư Prông, Trung tâm Y tế Tuy Phước, Trung tâm Y tế An Nhơn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Sở Y tế nhận thấy có 3 nhóm hạn chế cần tập trung khắc phục. Thứ nhất, điểm tiếp xúc đầu tiên với người bệnh chưa thực sự thân thiện. Tại một số khu khám bệnh, khu hồi sức cấp cứu và quầy tiếp đón, biển bảng nhận diện chưa rõ ràng; thông tin niêm yết chưa khoa học; khu vực chờ và môi trường làm việc xuống cấp, thiếu gọn gàng. Điều này khiến người bệnh phải tự tìm đường, tự dò thông tin ngay từ những bước đầu tiên. Thứ hai, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc người bệnh của đội ngũ nhân viên y tế chưa đồng đều. Thứ ba, toàn ngành chưa có bộ chuẩn ứng xử thống nhất. Các khâu từ tiếp đón, đăng ký, hướng dẫn, khám bệnh, thu ngân đến xuất viện và tiếp nhận phản ánh chưa có chuẩn chung áp dụng trên toàn tỉnh. Đây cũng là lý do Sở Y tế xây dựng Bộ quy tắc ứng xử và Sổ tay Giao tiếp - Ứng xử. Thực tế cho thấy, những hạn chế này không nhất thiết phải giải quyết bằng các khoản đầu tư lớn mà trước hết cần thay đổi nhận thức, cách làm và trách nhiệm của từng vị trí. Sau tập huấn, nhiều đơn vị đã có chuyển biến rõ rệt về biển bảng, khu vực tiếp đón và cảnh quan khuôn viên.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) khảo sát, tập huấn cải tiến chất lượng phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

• Sở Y tế sẽ có những giải pháp nào để Bộ quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống bệnh viện, thay vì chỉ dừng lại ở tập huấn, phát động, thưa bà?

Chúng tôi xác định tập huấn chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải chuyển những nội dung được tập huấn thành hành động cụ thể, thường xuyên trong hoạt động khám chữa bệnh. Sở Y tế triển khai theo 4 hướng. Trước hết, yêu cầu mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch cải tiến cụ thể sau tập huấn, xác định những vấn đề ưu tiên theo 5 nhóm: Con người, quy trình, môi trường, trải nghiệm người bệnh và hiệu quả hoạt động. Cùng với đó là tăng cường theo dõi, báo cáo định kỳ. Phòng Tổ chức cán bộ làm đầu mối đôn đốc; các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Sở Y tế. Toàn bộ kế hoạch sẽ được tổng kết vào tháng 12-2026. Tiếp đó là gắn trách nhiệm người đứng đầu. Việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử được xem là một trong những nội dung đánh giá, bình xét thi đua của đơn vị và cán bộ, viên chức. Qua đó, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở y tế trong tổ chức thực hiện, kiểm tra và chấn chỉnh những hạn chế. Tăng cường lắng nghe người bệnh và giám sát tại chỗ. Sở sẽ chú trọng kiểm tra các điểm tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, duy trì kênh tiếp nhận phản hồi và công khai kết quả xử lý. Bên cạnh đó, Sở dự kiến in 4.000 cuốn Sổ tay Giao tiếp - Ứng xử để cấp phát cho nhân viên y tế sử dụng hằng ngày; kết hợp đào tạo trực tuyến nhằm bảo đảm toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được tiếp cận. Những mô hình, sáng kiến hiệu quả sẽ được tổng hợp, đánh giá và nhân rộng.

Ngành Y tế tỉnh sẽ triển khai Bộ quy tắc ứng xử thống nhất, hướng đến chuẩn hóa phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

• Ngành Y tế tỉnh sẽ đánh giá và quán triệt đến các cơ sở y tế ra sao để hướng đến sự hài lòng của người bệnh, thưa bà?

Sở Y tế sẽ đánh giá hiệu quả chương trình bằng phương pháp so sánh trước và sau can thiệp, tập trung vào 4 nhóm chỉ số. Cụ thể, đối với người bệnh, các chỉ số được đánh giá gồm mức độ hài lòng, trải nghiệm, số lượng phản ánh, khiếu nại và mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ. Đối với nhân viên y tế, ngành tập trung đánh giá nhận thức, mức độ áp dụng Bộ quy tắc ứng xử, sự hài lòng và tinh thần phối hợp trong công việc. Ở nhóm chất lượng và môi trường, ngành tập trung đánh giá việc thực hành 5S, gồm 5 bước: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng; duy trì môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện và các sáng kiến cải tiến. Đối với hoạt động chuyên môn, các chỉ số được theo dõi gồm lượt khám, số bệnh nhân nội trú, công suất sử dụng giường bệnh và thời gian chờ. Kết quả khảo sát ban đầu khá khả quan: 99,7% trong tổng số 708 cán bộ tham gia đánh giá nội dung tập huấn hữu ích; 99,7% mong muốn chương trình được triển khai đến toàn thể nhân viên. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá của học viên ngay sau tập huấn. Thước đo cuối cùng mà Sở hướng đến phải là sự hài lòng thực tế của người bệnh, cùng với sự thay đổi về số lượng phản ánh, khiếu nại so với thời điểm ban đầu tại các đơn vị. Để chương trình được triển khai đồng bộ, Sở Y tế yêu cầu 100% đơn vị sự nghiệp y tế công lập được phổ biến nội dung; mỗi đơn vị bố trí điểm cầu tham gia đào tạo trực tuyến, xây dựng kế hoạch cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế và duy trì kết quả sau khi chương trình kết thúc. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thay đổi diện mạo cơ sở y tế hay nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên, mà quan trọng hơn là để mỗi người bệnh thực sự cảm nhận được sự thay đổi từ khi bước qua cổng bệnh viện, trong suốt quá trình khám chữa bệnh và khi ra về.

• Xin cảm ơn bà!