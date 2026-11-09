Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Nhiều bệnh nhân ung thư được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), từ tháng 9-2026 đến nay, đã có 15 bệnh nhân ung thư được xạ trị tại đơn vị, trong đó 5 bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích theo cung (VMAT) - một kỹ thuật xạ trị tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay. 

Theo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, sau 2 đợt chuyển giao gói kỹ thuật xạ trị từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), đến nay, bệnh viện đã triển khai xạ trị cho 15 bệnh nhân ung thư dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của các chuyên gia Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đáng chú ý, trong số này có 5 bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật VMAT (xạ trị điều biến thể tích theo cung). Đây là kỹ thuật xạ trị tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay, cho phép tập trung liều bức xạ vào khối u theo nhiều góc chiếu, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát khối u, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các mô và cơ quan lành xung quanh.

them-nhieu-benh-nhan-ung-thu-duoc-xa-tri-tai-benh-vien-da-khoa-gia-lai.jpg
Sau 2 đợt chuyển giao gói kỹ thuật xạ trị từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), đến nay, đã có 15 bệnh nhân ung thư tại Gia Lai được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Việc triển khai kỹ thuật xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai mở thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai và các địa phương lân cận. Thay vì phải di chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở TP. Hồ Chí Minh, người bệnh có thể tiếp cận dịch vụ xạ trị chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm bớt chi phí đi lại, ăn ở cũng như những khó khăn trong quá trình điều trị kéo dài.

Theo kế hoạch, thời gian tới, với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và đồng hành chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sẽ tiếp tục mở rộng triển khai xạ trị, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của bệnh nhân ung thư.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong phát triển chuyên ngành ung bướu của bệnh viện, từng bước hoàn thiện các phương pháp điều trị ung thư tại chỗ, bên cạnh những kỹ thuật đã được triển khai như phẫu thuật, hóa trị và điều trị nhắm trúng đích.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự thảo mới về hiến mô ở người dưới 18 tuổi: Bỏ quyền đăng ký hiến, siết điều kiện hiến khi còn sống

Dự thảo mới về hiến mô ở người dưới 18 tuổi: Bỏ quyền đăng ký hiến, siết điều kiện hiến khi còn sống

Tin tức

(GLO)- Trước phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 2-11, Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng thu hẹp quyền hiến của người dưới 18 tuổi, tăng cường các điều kiện bảo vệ trẻ em.

Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Sức khỏe

(GLO)- Trước thông tin xuất hiện chùm ca bệnh do não mô cầu nhóm B tại trường học ở TP. Hồ Chí Minh trong tháng 10-2026, trong đó có ca tử vong, Sở Y tế Gia Lai yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Gia Lai ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng cao

Gia Lai ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng cao

Tin tức

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ ngày 14 đến 20-10, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 210 ca so với tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 9.143 ca mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

null