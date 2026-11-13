Cập nhật kiến thức chuyên môn cho 30 cô đỡ thôn bản tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 9 đến 13-11, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em tổ chức lớp cập nhật kiến thức chuyên môn cho 30 cô đỡ thôn bản thuộc 17 xã trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động nằm trong Dự án hỗ trợ ngành Y tế duy trì, củng cố và phát triển đội ngũ cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức về quản lý thai nghén, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trong thời kỳ mang thai; khám thai, nhận biết và xử trí ban đầu các dấu hiệu bất thường; theo dõi chuyển dạ, đỡ đẻ thường bằng gói đỡ đẻ sạch; chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong, ngay sau sinh; xử trí trẻ không thở sau sinh và các trường hợp chảy máu trong, sau đẻ…

Quang cảnh lớp cập nhật kiến thức. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh lý thuyết, các học viên còn thực hành những tình huống trong chăm sóc thai phụ, đỡ đẻ tại nhà, xử lý bất thường khi mang thai và trong quá trình chuyển dạ. Đồng thời, được hướng dẫn chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh tại nhà trong ngày đầu sau sinh, ghi chép sổ theo dõi sức khỏe và lập báo cáo hoạt động định kỳ.

Thông qua trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn trong quá trình công tác và được giảng viên giải đáp những vướng mắc cụ thể, lớp tập huấn giúp các cô đỡ thôn bản rèn luyện kỹ năng thực hành, cập nhật kiến thức chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về tiếp cận dịch vụ y tế.