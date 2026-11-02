Gia Lai khảo sát, tập huấn cải tiến chất lượng phục vụ tại 5 cơ sở y tế

(GLO)- Từ ngày 31-10 đến 5-11, Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) tổ chức khảo sát thực tế và tập huấn cải tiến chất lượng phục vụ tại 5 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị được khảo sát, tập huấn gồm: Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và 3 Trung tâm Y tế: Chư Prông, Tuy Phước, An Nhơn.

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá các điểm tiếp xúc, quy trình tiếp đón, hướng dẫn người bệnh và hoạt động thực hành 5S tại các khoa. Qua đó, nhận diện những vấn đề còn tồn tại, làm cơ sở đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế Chư Prông tham gia tập huấn vào ngày 1-11. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với hoạt động khảo sát, cán bộ, viên chức và người lao động được tập huấn về chuẩn hóa văn hóa ứng xử theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh và định hướng cải tiến chất lượng dịch vụ.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch “Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp y tế nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026” do Sở Y tế triển khai.

Thông qua chương trình, ngành Y tế hướng đến xây dựng và áp dụng thống nhất Bộ Quy tắc ứng xử, Sổ tay Giao tiếp – Ứng xử tại các đơn vị sự nghiệp y tế; từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi giao tiếp của đội ngũ nhân viên y tế. Đồng thời, tỉnh tập trung hỗ trợ cải tiến trực tiếp tại 5 đơn vị ưu tiên và tổ chức đào tạo trực tuyến để mở rộng phạm vi tập huấn đến toàn bộ nhân viên y tế trên địa bàn.

Hoạt động cũng hướng đến xây dựng môi trường cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.