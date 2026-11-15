Không uống rượu bia, vì sao vẫn có nguy cơ gan nhiễm mỡ?

(GLO)- Không uống rượu bia vẫn có nguy cơ gan nhiễm mỡ. Một số thói quen hằng ngày như ăn tối quá muộn, uống nhiều nước ép trái cây, ngồi lâu hay ngủ không đủ giấc có thể góp phần làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Theo thông tin từ Báo Thanh niên, bác sĩ Jaya Agarwal, Bệnh viện Amrita, Faridabad (Ấn Độ), cho biết bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp gan nhiễm mỡ không có tiền sử uống rượu. Không ít người trẻ, có vẻ ngoài khỏe mạnh chỉ tình cờ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe định kỳ.

Dưới đây là 5 thói quen cần lưu ý, theo Times of India.

Ăn tối muộn, ăn no sát giờ ngủ

Ăn quá no vào buổi tối, nhất là thực phẩm nhiều đường và tinh bột tinh chế, có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

Nên ăn tối vừa đủ, cân bằng dinh dưỡng và tránh nằm ngay sau khi ăn.

Lạm dụng nước ép trái cây

Nước ép thường ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả. Uống quá nhiều, đặc biệt là loại thêm đường, có thể khiến cơ thể nạp dư đường và năng lượng, góp phần làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả và hạn chế nước ép thêm đường.

Tập thể dục nhưng ngồi quá lâu

Tập thể dục buổi sáng không thể bù đắp hoàn toàn cho việc ngồi liên tục nhiều giờ. Ít vận động kéo dài có thể làm tăng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa, góp phần thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan.

Nên thường xuyên đứng dậy, đi lại và vận động nhẹ trong ngày.

Mô phỏng gan khỏe mạnh (bên trái) và gan nhiễm mỡ (bên phải). Ảnh: Healthline/VnE

Thường xuyên ngủ chỉ 5 tiếng mỗi đêm

Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến hormone điều hòa cảm giác đói, đường huyết và chuyển hóa năng lượng, từ đó làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Người trưởng thành nên ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm và duy trì giờ giấc ổn định.

Chủ quan vì cân nặng bình thường

Người có vóc dáng mảnh mai vẫn có thể bị gan nhiễm mỡ do tích tụ mỡ nội tạng hoặc kháng insulin.

Theo bác sĩ Jaya Agarwal, cần chú ý không chỉ cân nặng mà còn cả vòng eo, đường huyết và mỡ máu. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Ở giai đoạn sớm, gan nhiễm mỡ có thể được kiểm soát nếu điều chỉnh lối sống phù hợp. Duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ là những cách thiết thực để bảo vệ lá gan.