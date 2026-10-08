4 điều cần biết khi ăn khoai lang thay cơm để giảm cân

Khoai lang thường được người giảm cân lựa chọn vì giúp no lâu, giàu vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, khoai lang không phải thực phẩm có khả năng tự làm giảm cân. Hiệu quả phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến và một số yếu tố khác.

Những người giảm cân muốn cắt giảm cơm trắng, thay bằng khoai lang thì cần lưu ý những điều sau:

Khoai lang hỗ trợ giảm cân, không phải "đốt mỡ"

Muốn giảm cân thì lượng calo cơ thể tiêu hao phải nhiều hơn lượng calo nạp vào, dẫn đến thâm hụt calo. Vì vậy, thay cơm bằng khoai lang chỉ có lợi cho giảm cân nếu sự thay thế này giúp giảm hoặc kiểm soát tổng lượng calo trong ngày, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Với người muốn giảm cân, khoai lang có thể được dùng để thay thế một phần cơm trong chế độ ăn. Ảnh minh họa: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khoai lang có một số đặc điểm phù hợp với chế độ ăn giảm cân. Một củ khoai lang cỡ vừa khoảng 130 - 150 gram, chứa 110 - 130 calo và 4 - 5 gram chất xơ. Trong khi đó, một chén cơm trắng trung bình nặng khoảng 150 gram, chứa khoảng 200 calo.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể ăn khoai lang thoải mái mà vẫn giảm cân. Nếu ăn một lượng khoai lớn, tổng lượng calo nạp vào cơ thể vẫn cao, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lisa Wartenberg giải thích.

Chất xơ khoai lang giúp no lâu

Một trong những lý do khoai lang thường xuất hiện trong thực đơn giảm cân là hàm lượng chất xơ. Khoai lang cũng cung cấp nhiều dưỡng chất như kali, vitamin C, vitamin B6 và beta-carotene. Đặc biệt, khoai lang ruột cam là nguồn beta-carotene, chất mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A.

Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và góp phần tạo cảm giác no. Tuy nhiên, cảm giác no không chỉ phụ thuộc vào chất xơ mà còn liên quan đến lượng thức ăn, hàm lượng nước, protein, chất béo và cách chế biến.

Cách chế biến có ảnh hưởng lớn

Khoai lang luộc hoặc hấp sẽ ít calo hơn những món khoai thêm đường, bột hay dầu mỡ, chẳng hạn chè khoai, bánh khoai hay khoai lang chiên. Do đó, luộc và hấp được xem là cách chế biến đơn giản, phù hợp với người muốn kiểm soát calo.

Không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn cơm

Người giảm cân không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn cơm để chuyển sang khoai lang. Cả cơm và khoai lang đều cung cấp tinh bột, vốn là nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể.

Khoai lang có ưu điểm là cung cấp chất xơ và một số vitamin, khoáng chất, nhưng điều đó không có nghĩa cơm là món sẽ gây tăng cân. Cách phù hợp hơn là luân phiên giữa cơm và khoai lang, hoặc ăn khoai lang để thay một phần cơm trong một số bữa, theo Eating Well.

Theo Ngọc Quý (TNO)