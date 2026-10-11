Ngò tây có gì đặc biệt mà được chú ý trong nghiên cứu về ung thư?

Theo các chuyên gia, ngò tây đáng được chú ý trong chế độ ăn tốt cho sức khỏe, nhờ chứa apigenin và các hợp chất chống oxy hóa đang được nghiên cứu về tiềm năng chống ung thư.

Dưới đây là những đặc điểm giúp ngò tây trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh, theo EatingWell (Mỹ).

Chứa các hợp chất thực vật có tiềm năng chống ung thư

Chuyên gia dinh dưỡng Alison Tierney (Mỹ) cho biết ngò tây là một trong những loại rau gia vị chứa nhiều apigenin, một flavonoid có nguồn gốc thực vật đang được nghiên cứu về tiềm năng chống ung thư.

Ngò tây chứa nhiều hợp chất thực vật gọi là flavonoid, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Ảnh: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Theo bà Tierney, các nghiên cứu trên tế bào và động vật cho thấy apigenin có thể tác động đến nhiều cơ chế liên quan sự phát triển của tế bào ung thư, trong đó có thúc đẩy quá trình chết theo chương trình (apoptosis) và làm chậm sự phát triển của khối u. Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cũng ghi nhận tác động của apigenin lên tế bào ung thư trong khi ít ảnh hưởng hơn đến tế bào khỏe mạnh.

Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng hiện nay vẫn đến từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật. Lượng apigenin được sử dụng trong các nghiên cứu này cũng thường cao hơn đáng kể so với lượng cơ thể nhận được từ một khẩu phần ngò tây thông thường.

Có thể góp phần hỗ trợ chống viêm

Trong cơ thể, các gốc tự do được hình thành tự nhiên trong quá trình chuyển hóa và cũng có thể gia tăng khi cơ thể tiếp xúc với các yếu tố như ô nhiễm không khí hoặc một số chất độc hại. Khi mất cân bằng với hệ thống chống oxy hóa, các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình viêm. Stress oxy hóa và viêm mạn tính được xem là những yếu tố có liên quan đến nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư.

Ngò tây chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có apigenin, quercetin và myricetin, cùng các vitamin như A và C. Những chất này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm trong các nghiên cứu tiền lâm sàng, có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do stress oxy hóa.

Tuy nhiên, những tác động này không đồng nghĩa với việc ăn ngò tây có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Vai trò của ngò tây đối với sức khỏe nên được nhìn nhận trong tổng thể một chế độ ăn đa dạng, giàu rau củ và thực phẩm tự nhiên.

Nếu muốn điều chỉnh chế độ ăn theo hướng lành mạnh, góp phần giảm nguy cơ ung thư, có thể bổ sung ngò tây vào các món ăn hằng ngày. Ảnh: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Cách sử dụng ngò tây trong bữa ăn

Ngoài trang trí, ngò tây còn có thể được sử dụng theo nhiều cách:

Kết hợp với chất béo có lợi: Chuyên gia dinh dưỡng Jeanna Brouwer (Mỹ) khuyên dùng ngò tây cùng dầu ô liu, dầu bơ hoặc sữa chua nguyên béo trong nước sốt; chất béo có thể giúp giải phóng một số hợp chất từ lá rau và hỗ trợ cơ thể hấp thu chúng.

Xay thành nước sốt: Kết hợp ngò tây trong các loại nước sốt giúp tăng hương vị món ăn, đồng thời hỗ trợ bổ sung thêm ngò tây vào khẩu phần.

Dự trữ ngò tây khô: Một nghiên cứu cho thấy ngò tây khô là một trong những nguồn thực phẩm có hàm lượng apigenin cao nhất. Ngoài ra, chúng cũng dễ bảo quản và thuận tiện khi sử dụng.

Cuối cùng, không có một loại rau hay thực phẩm riêng lẻ nào có thể bảo đảm làm giảm nguy cơ ung thư. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng và lành mạnh; ngò tây có thể được sử dụng như một loại rau gia vị để tăng hương vị và bổ sung dưỡng chất cho bữa ăn.

Theo Như Quyên (TNO)