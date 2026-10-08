170 triệu trẻ em và thanh thiếu niên mắc béo phì: WHO đưa ra hướng dẫn toàn cầu

(GLO)- Ngày 7-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố hướng dẫn toàn cầu đầu tiên về quản lý tích hợp bệnh béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên, trong bối cảnh số trẻ mắc béo phì trên thế giới tăng nhanh.

WHO nhấn mạnh dinh dưỡng lành mạnh, hoạt động thể chất và thay đổi hành vi phải là nền tảng của quá trình phòng ngừa, điều trị.

WHO xác định béo phì là bệnh mạn tính, có thể tái phát và cần được quản lý bằng các biện pháp chăm sóc hiệu quả. Hậu quả của bệnh có thể xuất hiện từ sớm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch. Trẻ em bị béo phì cũng có thể phải đối mặt với kỳ thị, phân biệt đối xử và bắt nạt, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, học tập và chất lượng cuộc sống.

Trong hướng dẫn mới, WHO khuyến nghị mạnh mẽ các biện pháp can thiệp có cấu trúc về chế độ ăn, hoạt động thể chất và thay đổi hành vi cho trẻ em, thanh thiếu niên mắc béo phì. Các biện pháp này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc kết hợp trong chương trình can thiệp đa phương thức, với sự tham gia của gia đình và người chăm sóc.

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WHO cũng đưa ra khuyến nghị có điều kiện về các biện pháp can thiệp y tế số, nhưng việc sử dụng phải có sự giám sát của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Mục tiêu điều trị không chỉ là giảm cân mà còn cải thiện sức khỏe, khả năng hoạt động và chất lượng cuộc sống của trẻ. Việc chăm sóc cần phù hợp với độ tuổi, hoàn cảnh và nhu cầu của từng trẻ và gia đình, đồng thời bảo đảm theo dõi lâu dài.

WHO không khuyến nghị sử dụng thuốc, phẫu thuật giảm cân hoặc thiết bị giảm cân cho trẻ từ 0-9 tuổi. Đối với thanh thiếu niên 10-19 tuổi, thuốc đã được phê duyệt có thể được cân nhắc khi chương trình can thiệp lối sống đa phương thức có giám sát không đạt kết quả mong muốn. Phẫu thuật giảm cân chỉ có thể được xem xét trong những điều kiện nghiêm ngặt đối với thanh thiếu niên bị béo phì nặng.

WHO nhấn mạnh việc chăm sóc béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên trước hết phải dựa vào khả năng tiếp cận các hỗ trợ toàn diện, giúp trẻ ăn uống lành mạnh, tăng vận động và duy trì thay đổi hành vi lâu dài.

Các giải pháp cần được triển khai đồng bộ trong nhiều lĩnh vực, gồm hệ thống thực phẩm, giáo dục, quy hoạch đô thị, giao thông và an sinh xã hội. WHO cũng đề cập các biện pháp quản lý, tài chính và quy định nhằm tạo môi trường thực phẩm lành mạnh hơn, hạn chế những yếu tố thúc đẩy tăng cân không lành mạnh.

Theo WHO, gia đình, người chăm sóc và nhân viên y tế có vai trò quan trọng trong quá trình này. Bên cạnh chế độ ăn và vận động, việc bảo đảm giấc ngủ, hạn chế thời gian ít vận động và thời gian sử dụng màn hình, đồng thời quan tâm đến sức khỏe tinh thần cần được đưa vào quá trình phòng ngừa và quản lý béo phì ở trẻ em.

Hai bộ hướng dẫn mới của WHO dành riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên lần lượt tập trung vào nhóm từ 29 ngày đến dưới 10 tuổi và nhóm 10-19 tuổi. Đây là bước bổ sung quan trọng vào hệ thống khuyến nghị về quản lý béo phì theo vòng đời, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành.